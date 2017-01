TV- und Radiotipps für Montag, 23. Jänner

Kanzler Christian Kern ist Gast bei "Pro & Contra" auf Puls 4, der Rest des Abends gehört aber Erni Mangold: Die Kammerschauspielerin feiert 90. Geburtstag

18.00 DISKUSSION

Journalismus – Zu unbequem für die Politik? Wie steht es in Österreich um die Freiheit kritischer Medien? Bei Martin Wassermair diskutieren dazu Markus Rohrhofer (der STANDARD) und Wiltrud Hackl (freie Journalistin). Bis 18.50, Dorf TV, dorftv.at

18.30 MAGAZIN

Heute konkret Erster Einsatz für Münire Inam als neue konkret -Moderatorin. Thema, u. a.: Nutzer von Pellets-Heizungen klagen über steigende Preise und fühlen sich über den Tisch gezogen. Noch dazu stehen die vermeintlich umweltfreundlichen Holzpellets nun im Verdacht, für Massenabholzungen in Osteuropa verantwortlich zu sein. Bis 18.51, ORF 2

foto: orf/günther pichlkostner

21.10 MAGAZIN

Thema Die Themen bei Christoph Feurstein: 1) Zwei Tage nach der Lawinenkatastrophe in Italien konnten mehrere Menschen gerettet. 2) Obwohl drei Polizisten anwesend waren, verletzte ein zuvor weggewiesener Mann eine Frau mit einem Messer lebensgefährlich. 3) Cybathlon: Wettkampf für roboterunterstützte Menschen. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Themen bei Clarissa Stadler: 1) Werner Schneyder wird 80. Der Kabarettist, Boxkommentator, Schriftsteller und Regisseur ist zu Gast im Studio. 2) Besitzer von Zweitwohnsitzen sind Feindbild für manche Kommunen, potenzieller Segen für andere. 3) Baba Zula: Die Band ist Istanbuls kritische Stimme. Bis 23.35, ORF 2

22.35 TALK

Pro und Contra Unter großem Inszenierungsaufwand präsentierte Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) jüngst seinen "Plan A" für Österreich. Mit ihm diskutieren dazu unter Moderation von Thomas Mohr: Florian Gschwandtner (Runtastic), Manuela Lindlbauer (Lindlpower Personalberatung), Josef Resch (Resch & Frisch) und Nazar (Rapper). Bis 23.40, Puls 4

23.35 PORTRÄT

Erni Mangold – Ich mach, was ich will! Die Schauspielerin, die am Donnerstag ihren 90. Geburtstag feiert, blickt auf eine lange Karriere zurück: Mit 15 war sie die jüngste Schülerin an der Wiener Schauspielschule Krauss. Nach wie vor ist Erni Mangold aktiv – und feiert an ihrem Geburtstag auch Premiere in der Wiener Josefstadt. ORF-Journalistin Susanna Schwarzer besuchte Mangold in ihrem Haus im Waldviertel für ein persönliches Gespräch. Bis 0.00, ORF 2

0.00 DRAMA

Der letzte Tanz (Ö 2013, Houchang Allahyari und Daniel Kundi) Die an Alzheimer erkrankte Julia Ecker (Erni Mangold) baut eine emotionale Beziehung zu einem Zivildiener (Daniel Sträßer) auf. Das intensiver werdende Verhältnis der beiden wird zum Problem für den jungen Mann. Bei der Diagonale 2014 als bester österreichischer Spielfilm ausgezeichnet: Mangold hat Sex. Bis 1.35, ORF 2