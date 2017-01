Terrorverdacht in Wien: Möglicher Komplize in Deutschland festgenommen

Deutsches Spezialeinsatzkommando stürmte Wohnung in Neuss

Wien/Neuss – Nach der Festnahme eines Terrorverdächtigen am Freitag in Wien ist nun in Deutschland ein möglicher Komplize des 17-Jährigen festgenommen worden. Innenministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck bestätigte auf APA-Anfrage, dass es einen Zusammenhang zwischen einer Amtshandlung in Neuss (Nordrhein-Westfalen) und jener in der Bundeshauptstadt gibt.

Der Sprecher des Landeskriminalamts (LKA), Frank Scheulen, bestätigte am Sonntagabend in Düsseldorf, dass am Vortag eine Wohnung in Neuss durch Spezialeinsatzkräfte durchsucht und ein Mann und eine Frau festgenommen worden seien. Die Frau sei inzwischen wieder auf freiem Fuß, während gegen den Mann Haftbefehl erlassen worden sei. Ihm werde die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen.

Das Verfahren hat laut Scheulen die Staatsanwaltschaft Düsseldorf übernommen und das LKA mit den Ermittlungen beauftragt. Ein entsprechender Hinweis auf die Personen in Neuss sei von den Kollegen aus Österreich gekommen. Der Verdacht habe sich in kurzer Zeit so verdichtet, dass es zu der Durchsuchung der Wohnung und den Festnahmen gekommen sei.

Der am Freitag festgenommene 17-Jährige, der einen Anschlag in Wien geplant haben soll, ist am Sonntag um 16.00 Uhr auf Antrag der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert worden. Das sagte Innenministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck der APA auf Anfrage. "Die Ermittlungen dauern an."



Der gebürtige Niederösterreicher, in Österreich als Kleinkrimineller polizeibekannt, war am Freitag nach Hinweisen ausländischer Behörden zu einem geplanten Anschlag in Favoriten gefasst worden. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. (APA, 22.1.2017)