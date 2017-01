Paris: Fahrverbot für alte Dieselfahrzeuge

Die Polizei verhängt erstmals zusätzliche Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge, die Maßnahme orientiert sich erstmals an Vignetten-Klassen

Paris – Wegen Feinstaubalarms in Paris hat die Polizei für Montag zusätzliche Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge verhängt. Diesel-Autos der Schadstoffklasse Euro 2 dürfen dann nicht in der französischen Hauptstadt und ihren Vororten unterwegs sein.

Noch ältere Autos (mit Erstzulassung vor 1997) dürfen unter der Woche tagsüber ohnehin nicht in Paris fahren. Lastwagen und Busse mit Erstzulassung vor Oktober 2001 sind generell verboten.

Seit Mitte Jänner sind in Paris außerdem Schadstoff-Vignetten Pflicht, die die Schadstoffklasse eines Autos zeigen. Paris kämpft seit langem mit Feinstaub-Werten, Bürgermeisterin Anne Hidalgo will deshalb den Platz für den Autoverkehr reduzieren und Diesel-Fahrzeuge bis 2020 komplett aus der Stadt verbannen. Bisher galt bei starkem Smog ein Rotationssystem, bei dem tageweise Autos mit geraden oder ungeraden Nummern auf den Kennzeichen vom Verkehr ausgeschlossen wurden. Das Fahrverbot am Montag orientiert sich nun erstmals an den Vignetten-Klassen. (APA, 22.1.2017)