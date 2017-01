Ogier gewinnt 85. Auflage der Monte-Carlo-Rallye

Latvala verdrängte Esten Tänak bei Toyota-Comeback auf Rang drei

Monte Carlo – Vierfachweltmeister Sebastian Ogier hat die neue Saison plangemäß mit einem Sieg bei der Rallye Monte Carlo eröffnet. Am Schlusstag der 85. Auflage des Klassikers baute der Franzose im Ford Fiesta seinen Vorsprung weiter aus, siegte schließlich in 4:00:03,6 Stunden 2:15 Minuten vor Jari-Matti Latvala und gab damit auch ein erfolgreiches Debüt für das M-Sport-Team.

Fast hätte die britische Equipe einen Doppelsieg gefeiert. Der Este Ott Tänak, der als Zweiter in die vierte Etappe gestartet war, wurde von Latvala aber noch auf Rang drei verdrängt. Der Finne bescherte Toyota beim Rallye-WM-Comeback nach 17 Jahren gleich einen Stockerlplatz.

Ogier profitierte nicht zuletzt von einem technischen Gebrechen des belgischen Halbzeitführenden Thierry Neuville, der am Samstag wegen einer kaputten Hinterradaufhängung weit zurückgefallen war. Der Hyundai-Fahrer kam am Sonntag mit einer guten halben Stunde Rückstand schließlich als 15. ins Ziel. Die zweite Saisonrallye steigt von 9. bis 12. Februar in Schweden. (APA, 22.1.2017)

Rallye Monte Carlo (382,65 Prüfungs-km/1411,79 km), Endstand nach 4 von 4 Etappen am Sonntag: 1. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (FRA) Ford Fiesta WRC 4:00:03,6 Std. – 2. Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila (FIN) Toyota Yaris WRC +2:15,0 Min. – 3. Ott Tänak/Martin Järveoja (EST) Ford Fiesta WRC 2:57,8 – 4. Dani Sordo/Marc Marti (ESP) Hyundai I20 Coupe WRC 3:35,8 – 5. Craig Breen/Scott Martin (IRL/GBR) Citroen DS3 3:47,8

WM-Wertung (nach 1 von 13 Rennen): 1. Ogier 25 Punkte – 2. Latvala 18 – 3. Tänak 15.