ÖSV-Läuferin Stephanie Venier erstmals am Podest

Österreicherin Zweite im Super-G von Garmisch-Partenkirchen hinter Lara Gut, Weirather Dritte – Veith ausgeschieden, Vonn Neunte

Garmisch-Partenkirchen – Lara Gut hat auch den dritten Super-G der WM-Saison gewonnen. Die Gesamt-Weltcupsiegerin aus der Schweiz setzte sich am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen bei ihrem 22. Weltcupsieg 0,67 Sek. vor der Österreicherin Stephanie Venier durch, die als Zweite erstmals in ihrer Karriere auf das Podest kam. Dritte wurde Tina Weirather (LIE).

Zu den vielen Ausgeschiedenen gehörte beim Speed-Comeback nach sehr guter Zwischenzeit auch Anna Veith. Lindsey Vonn (USA) rangierte einen Tag nach ihrem 77. Weltcupsieg nach 35 von 60 Läuferinnen auf Platz neun. (APA, 22.1.2017)