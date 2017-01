Raffl unterliegt mit schwächelnden Flyers

1:4 von Philadelphia gegen die New Jersey Devils

Philadelphia (Pennsylvania) – Kein Erfolgserlebnis konnte Michael Raffl am Samstag in der National Hockey League verbuchen. Mit Philadelphia musste der Kärntner beim Heim-1:4 gegen New Jersey die siebente Niederlage in den jüngsten zehn Spielen hinnehmen. Dabei kassierten die Flyers zum fünften Mal in Folge zumindest vier Gegentore. Auch aus den Play-off-Rängen ist man mittlerweile verdrängt worden. (APA, 22.1.2017)

NHL-Ergebnisse vom Samstag:

Philadelphia Flyers (mit M. Raffl) – New Jersey Devils 1:4

Minnesota Wild – Anaheim Ducks 5:3

Montreal Canadiens – Buffalo Sabres 2:3 n.V.

San Jose Sharks – Colorado Avalanche 3:2 n.V.

Arizona Coyotes – Tampa Bay Lightning 5:3

New York Islanders – Los Angeles Kings 4:2

Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators 2:3 n.P.

Dallas Stars – Washington Capitals 3:4 n.V.

Calgary Flames – Edmonton Oilers 3:7

Winnipeg Jets – St. Louis Blues 5:3

Columbus Blue Jackets – Carolina Hurricanes 3:2