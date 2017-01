CNN startet mit eigenem TV-Sender in der Schweiz

CNN Money Switzerland soll vor allem Wirtschaftsnachrichten auf Englisch bieten

Zürich – Der amerikanische Nachrichtensenderpionier CNN kommt mit einem eigenen TV-Sender in die Schweiz. Ab Herbst bringt CNN Money Switzerland vor allem Wirtschaftsnachrichten auf Englisch aus zwei Studios in Zürich und Genf. Hinzu kämen themenspezifische Beiträge beispielsweise über Sport, Unterhaltung und Lifestyle, teilte CNN Money Switzerland am Sonntag in einem Communique mit.

Das Programm sei breiter als bei den Konkurrenten Bloomberg TV oder CNBC, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. CNN Money Switzerland solle kein Börsensender sein, der sich an Investoren richte. Der neue Kanal solle Führungskräfte, Geschäftsleute und Meinungsbildner in der Schweiz ansprechen, die sich für aktuelle Finanz- und Wirtschaftsnachrichten interessieren. Im Visier habe man die englischsprachige Business-Gemeinde.

CNN Money Switzerland sei die neueste Erweiterung von CNN, das 1980 als erster TV-Kanal der Welt rund um die Uhr Nachrichten sendete. Bereits beim Gipfel der Supermächte USA und Sowjetunion mit Ronald Reagan und Michail Gorbatschow 1985 in Genf war CNN eine unverzichtbare Informationsquelle.

Richtig bekannt wurde CNN mit seiner Berichterstattung über den Golfkrieg, als die USA 1991 die irakische Hauptstadt Bagdad bombardierten und der Kriegsreporter Peter Arnett als einziger westlicher Journalist aus dem höchsten Gebäude in der Innenstadt live sendete.

"Labor"

Nun expandiert CNN in die Wirtschafts- und Börsenberichterstattung. "Die Schweiz dient uns als Labor", sagte Greg Beitchman von CNN International Commercial, der für CNN Money Switzerland zuständig ist, in einem Interview mit der "Sonntagszeitung" und "Le Matin Dimanche".

"Wir werden genau verfolgen, wie erfolgreich dieser TV-Kanal ist." Es sei nicht ausgeschlossen, dass auch in anderen Ländern CNN-Money-Kanäle gestartet würden, sagte Beitchman. Bisher gibt es nicht einmal in den USA CNN Money.

Die Schweiz sei ein idealer Ort für Wirtschaftsnachrichten und andere Themen, die Manager interessieren, sagte die Sprecherin von CNN. Es gebe hierzulande viele Großkonzerne, einen starken Finanzplatz und viele Nichtregierungsorganisationen und internationale Organisationen.

Gesendet werden sollen vor allem News, Hintergründe und Interviews. So werde künftig CNN Money Switzerland die Berichterstattung vom Weltwirtschaftsforum (WEF) übernehmen. Bisher mussten die CNN-Berichterstatter aus dem Ausland nach Davos eingeflogen werden.

CNN Money Switzerland werde zwei Redaktionen in Zürich und Genf haben, wo ungefähr 30 Journalisten arbeiten würden. Diese sollen Schweizer und erfahrene CNN-Journalisten sein. CNN Money Switzerland sendet rund um die Uhr, allerdings nur von 18 bis 21 Uhr live. Die dreistündige Sendung beginnt kurz nach Börsenschluss und ist dem Schweizer Börsen- und Wirtschaftsgeschehen gewidmet, ergänzt durch Live-Berichterstattung aus London, Singapur und New York.

Bei einer Änderung der Nachrichtenlage sollen die Beiträge auch außerhalb der Live-Sendung aktualisiert werden. Der neue Sender werde über Kabelnetze und Internet-TV-Anbieter verbreitet. Ob es auch auf Swisscom TV oder via Satellit zu sehen sein werde, konnte die Sprecherin nicht sagen. (APA, 22.1.2017)