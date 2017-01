Von Rechtspopulisten ausgeschlossener Journalist berichtet heimlich

"FAZ"-Redakteur wurde von Ordnern versehentlich eingelassen

Koblenz – Der vom Rechtspopulisten-Treffen in Koblenz ausgeschlossene Redakteur der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", Justus Bender, ist heimlich in den Tagungssaal gelangt. Er sei von Ordnern versehentlich eingelassen worden, schrieb er am Samstag in seinem Beitrag über das Treffen.

Neben Bender hatten die Veranstalter allen öffentlich-rechtlichen deutschen Medien, dem "Handelsblatt", dem "Compact-Magazin" und einer "Spiegel"-Journalistin die Akkreditierung verweigert. Begründet wurde das vom Mitorganisator, dem nordrhein-westfälischen AfD-Landeschef Marcus Pretzell, mit ihrer früheren Berichterstattung. Es gab aber eine Internet-Übertragung aus dem Saal; zur Pressekonferenz waren alle Journalisten zugelassen. (APA, 21.1.2017)