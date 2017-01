Trumps Schwiegersohn darf Präsidenten-Berater werden

Justizministerium sieht kein Hindernis für Job Jared Kushners

Washington – Der Schwiegersohn von Donald Trump, Jared Kushner, darf dem neuen US-Präsidenten einer Zeitung zufolge als Berater dienen. Wie die "New York Times" am Samstag berichtete, sieht das Justizministerium keinen Verstoß gegen die US-Gesetze gegen Günstlingswirtschaft. Diese seien nicht auf Posten innerhalb des Präsidialamts anwendbar, hieß es demnach in einer Analyse des Ministeriums.

Der 36-jährige Kushner ist mit Trumps Tochter Ivanka verheiratet. Er soll sich früheren Angaben zufolge mit den Themen Handel und Nahost befassen und kein Gehalt erhalten. (APA/Reuters, 21.1.2017)