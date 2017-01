Häupls "Freundesgruppe" soll die SPÖ wieder vereinen

Vier Themen – Arbeitsmarkt, Gesundheit, Wohnbau und Integration – standen bei der Vorstandstagung der Wiener SPÖ zur Debatte. Auch wie es mit internen Querelen weiter geht

Wien – Arbeitsmarkt, Gesundheit, Wohnbau und Integration: Diese vier Themen standen am zweiten Tag des Vorstandstagung der Wiener SPÖ im Zentrum. Nachdem Wiens Bürgermeister Michael Häupl bereits am Freitag den personellen Umbau der Stadtregierung bekannt gegeben hatte – Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger folgt Sonja Wehsely ins Gesundheitsressort nach, der amtsführende Stadtschulratspräsident Jürgen Czernohorszky übernimmt wiederum den Job von Frauenberger – konnten sich die Sozialdemokraten am Samstag den Inhalten widmen.

Mehr als 70 Redner haben sich laut Häupl zu Wort gemeldet. Die Diskussion sei gut gewesen, sagte der Bürgermeister im Anschluss an die Sitzung: "Das war ein sehr befriedigender Tag, den wir hier verbringen konnten. Ich freue mich aber auch schon auf den Abend." Wichtiges Thema war die Arbeitsmarktpolitik, so Häupl. Allerdings könne man als Stadt das Thema nur schwierig diskutieren, da man auf den Bund aber auch auf Europa angewiesen sei. Nötig sei jedenfalls, Wissenschaft und Forschung zu intensivieren.

Zudem habe man über über Projekte und Programme vor allem für junge Menschen gesprochen. "Wer heute nur einen Pflichtschulabschluss hat, für den gibt es heute keinen Job mehr", erklärte Häupl.

Unzufriedenheit beim Wohnen

"Ausführlich" sei auch über das Thema Wohnen gesprochen worden. In diesem Bereich wurde in den vergangenen Monaten – auch intern – viel Kritik geübt, besonders auch an Wohnbaustadtrat Michael Ludwig. Dieser habe aber einen guten Überblick gegeben. Es habe eine gewisse "Unzufriedenheit" beim Gemeindebau gegeben. Dieser soll nun durch ein besseres Beschwerdemanagement entgegengewirkt werden: "Wir müssen uns verbessern: In der Kommunikation und im Tempo des Reagierens", sagte Häupl.

Im Bereich Gesundheit wurde fixiert: Der Spitalsplan 2030 wird umgesetzt. Das Krankenhaus Nord werde so schnell als möglich gebaut. Außerdem soll es vier neue Großgeräte für die Strahlentherapie geben um den vom Stadtrechnungshof kritisierten langen Wartezeiten entgegenzuwirken. Von wem die Geräte gekauft werden, sei noch unklar, das falle unter die neuen Agenden von Frauenberger. "Ich kenne den Markt von Linearbeschleunigern nicht und ich will mich auch nicht von diesem Markt anwerben lassen", sagte Häupl auf die Frage, ob Siemens die Geräte verkaufen würde.

Kein Unterschied bei Mindestsicherung

Klar ist für Häupl jedenfalls, dass kein Unterschied zwischen Sozialleistungsbeziehern gemacht wird. "Ich will bei der bedarfsorientierten Mindestsicherung nicht zwischen Menschen mit einem positiven Asylbescheid und Staatsbürgern unterscheiden."

Die Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge sollen in Zukunft in einem eigenen Asylzentrum angeboten werden. "Das ist aber etwas, dass es für Österreicher schon lange gibt, nicht dass jemand sagt, wir machen nur was für Ausländer."

Straffällige Asylwerber und jene mit einem negativen Bescheid sollen jedenfalls "außer Landes gebracht werden", so Häupl. Man sei bereit, jenen zu helfen, die verfolgt werden und auf der Flucht seien. Für Häupl gelte jedoch: "Humanität und Ordnung."

Mediation in der Partei

In einer Mediationsgruppe, die Häupl "einen Freundeskreis" nennt, soll zudem "tabulos" über die jüngsten Streitereien diskutiert werden. Die Entscheidung über die Besetzung wird aber erst am Montag erfolgen. Das liege vor allem am Andrang: "Es haben sich sehr viele Freunde gemeldet – Es könnte auch sein, dass es mehr als die geplanten sieben sind", sagte Häupl: "Wir haben eher die Qual der Auswahl." Auch aus der Gruppe jener, die in den vergangenen Monaten Kritik geübt haben – sowohl aus dem linken, als auch aus dem rechten Flügel – hätten sich gemeldet. Es sei auch sinnvoll, dass sich "eine Reihe an Menschen, die sich zuvor unfreundliche Dinge ausrichten haben lassen" in dieser Gruppe diskutieren werden. (Oona Kroisleitner, 21. 1. 2017)