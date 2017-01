Weltweit Demonstrationen gegen Trump

Kundgebungen in zahlreichen Städten – 2.500 Teilnehmer bei Women's March in Wien

Washington/Canberra/Sydney/Wien – Einen Tag nach der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Donald Trump sind am Samstag weltweit Proteste abgehalten worden. Insgesamt sind weltweit 673 Protestmärsche angekündigt, der größte davon in Washington, wo hunderttausende Teilnehmer erwartet werden.

2.500 Teilnehmer in Wien

2.500 Menschen demonstrierten laut Polizeiangaben am Samstagnachmittag in Wien beim Women's March. "Es geht nicht nur um Protest gegen Trump konkret, sondern um Menschenrechte und Minderheitenrechte", sagte Caroline Kirkpatrick, die Organisatorin des Wiener Marsches. Die Women's Marches seien ein globales Zeichen der Solidarität mit jenen Bevölkerungsgruppen, die von Hass, Intoleranz und Gewalt betroffen sind.

derstandard.at

Um 12 Uhr versammelten sich die Teilnehmer der Kundgebung am Wiener Karlsplatz. Vor der Karlskirche sprachen Brigitte Hornyik, stellvertretende Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings, und die ehemalige Diplomatin Laura Rockwood, bevor sich der Demonstrationszug Richtung Schwarzenbergplatz in Bewegung setzte."Wir dürfen nicht vergessen, dass Donald Trump unglaublich rassistische, sexistische, islamophobische und fremdenfeindliche Dinge gesagt hat", meinte Demo-Teilnehmerin Hamda. "Es ist wichtig, so etwas nicht plötzlich als normal zu betrachten." Die Abschlusskundgebung fand im Stadtpark statt.

Die Märsche starteten am Samstag in Australien und Neuseeland. Sowohl in Sydney als auch in Melbourne versammelten sich jeweils tausende Frauen und Männer. Im sommerlichen Australien trugen allerdings nur wenige die gestrickten pinkfarbenen Mützen mit Katzenohren, die im Rahmen des "PussyHat Project" als Zeichen gegen frauenverachtende Aussprüche Trumps stehen sollen.

Auch im neuseeländischen Wellington beteiligten sich hunderte Menschen an den Protesten gegen Trump. In der US-Hauptstadt Washington wurden am Nachmittag (MEZ) bis zu 200.000 Menschen zum "Million Women March" erwartet. Angekündigt haben sich dort unter anderem die Sängerinnen Cher und Katy Perry sowie Hollywoodstar Scarlett Johansson. Nach Angaben der Organisatorinnen wird es im ganzen Land rund 300 weitere Demonstrationen für Frauenrechte geben. (red, APA, 21.1.2017)