Heimniederlage für Liverpool gegen Swansea

Team von Jürgen Klopp muss sich dem Schlusslicht mit 2:3 geschlagen geben

Liverpool hat im Kampf um die englische Fußball-Meisterschaft einen schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Die "Reds" verloren am Samstag gegen das bisherige Tabellenschlusslicht Swansea 2:3 und bezogen damit die erste Heimniederlage in der Premier League seit über einem Jahr. Zuletzt hatten sie an der Anfield Road am 17. Jänner 2016 gegen den Erzrivalen Manchester United verloren.

Der 31-jährige Spanier Fernando Llorente mit einem Doppelpack (48., 52.) und der 27-jährige Isländer Gylfi Sigurdsson (74.) besiegelten Swanseas ersten Sieg in Anfield überhaupt, nachdem Roberto Firmino (55., 69.) im Alleingang den Ausgleich besorgt hatte. Liverpool blieb damit vorerst punktegleich mit Tottenham sieben Zähler hinter Spitzenreiter Chelsea Dritter, lief aber Gefahr, am Sonntag von Arsenal im Heimspiel gegen Burnley auf Platz vier verdrängt zu werden. Swansea verließ indes die Abstiegszone und verbesserte sich auf Rang 17.

Im Liverpool-Kader befand sich auch Joel Matip nach der Freigabe durch den Weltverband FIFA. Der 25-jährige Kameruner wollte für sein Heimatland nicht am laufenden Afrika-Cup teilnehmen. Laut FIFA-Regularien kann einem Spieler untersagt werden, für seinen Verein aufzulaufen, wenn er sich weigert, für sein Nationalteam zu spielen. Da Matip aber schon seit 2015 nicht mehr für Kamerun gespielt hat und auch nicht im finalen Aufgebot für den Afrika-Cup aufgeschienen war, hatte die FIFA die Beschwerde Kameruns abgelehnt. (APA, 21.1.2017)