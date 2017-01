Zweiter Paris-Triumph in Kitzbühel

Südtiroler gewann bereits 2013 auf der Streif – Super-G-Sieger Mayer als bester Österreicher Achter, Reichelt Neunter – Zwei Franzosen überraschend am Podest

Kitzbühel – Dominik Paris hat am Samstag die klassische Hahnenkammabfahrt auf der Kitzbüheler Streif in 1:55.01 Minuten gewonnen und damit seinen siebenten Weltcuperfolg gefeiert. Der Italiener setzte sich bei einmal mehr traumhaft winterlichen Bedingungen vor zwei Franzosen durch. Zweiter wurde der sensationell fahrende Valentin Giraud-Moine (+0,21 Sekunden), als Dritter raste Johan Clarey (+0,33) auf das Podest. Die ÖSV-Läufer konnten sich nicht ganz vorne einreihen, Matthias Mayer (+0,75) war als Achter bester Österreicher.

Dritte Gams für Paris

Der 27-jährige Paris holte sich nach seinem Abfahrtstriumph 2013 seine dritte goldene Gams in Kitzbühel, 2015 hatte er den Super G für sich entschieden. Sein Landsmann Peter Fill, Sieger 2016, verpasste als Vierter das Podest um sieben Hundertstelsekunden denkbar knapp.

Der Italiener, mit Nummer neun gestartet, musste aber lange zittern, zahlreiche Fahrer lagen zwischenzeitlich voran oder kamen gefährlich nahe. Giraud-Moine legte erst mit Nummer 24 los und konnte seine starken Teilzeiten bis ins Ziel bestätigen. "Es ist erstaunlich, es ist ein Traum". Paris erwischte im oberen Abschnitt keine optimale Fahrt. "Daher habe ich viel gezittert."

Für die Österreicher lief es einen Tag nach dem Sieg von Matthias Mayer im Super-G nicht nach Wunsch. Der Kärntner fuhr auf einen achten Platz, unmittelbar vor Hannes Reichelt (+0,82). Der Salzburger wurde im sogenannten U-Hakerl vor der Steilhangeinfahrt weit abgetragen und kam trotz einer beeindruckenden Aufholjagd für den Sieg nicht mehr in Frage.

Feuz am Weg zum Sieg ins Netz

Sensationell unterwegs war Beat Feuz, am Freitag Dritter im Super G. Der Schweizer nahm bei der Einfahrt in die Traverse eine Spur zu viel Risiko und flog mit klarer Zwischenbestzeit in die Netze, blieb jedoch unverletzt. "Ich habe alles riskiert, aber die Streif verzeiht dir nichts." Christof Innerhofer, am Freitag Zweiter, fuhr bei der Steilhangausfahrt wie einst der US-Amerikaner Bode Miller über die Plane und verlor dort das Rennen.

Für Max Franz war das Rennen nach einem Malheur schnell gelaufen, er verlor nach der Mausefalle einen Ski, vermied durch eine akrobatische Einlage aber einen schweren Sturz. Mit Vincent Kriechmayer (11./+1,05), Klaus Kröll (17./+1,53) Daniel Danklmaier (25./+1.83) und Romed Baumann (26./+1,85) fuhren insgesamt sechs Österreicher in die Punkteränge.

Erstmals seit 2013 konnte die in Streif wieder in voller Länge genossen werden. Es war nach Val d'Isere und Gröden die erst dritte Saisonabfahrt. Der in Frankreich siegreiche Norweger Kjetil Jansrud (+2,18) konnte sich nicht unter den besten 30 klassieren. (Thomas Hirner, 21.1.2017)

Die Sieger seit 2006:

2006: Michael Walchhofer (AUT)

2007: ausgefallen

2008: Didier Cuche (SUI)

2009: Didier Defago (SUI)

2010: Didier Cuche (SUI)

2011: Didier Cuche (SUI)

2012: Didier Cuche (SUI)

2013: Dominik Paris (ITA)

2014: Hannes Reichelt (AUT)

2015: Kjetil Jansrud (NOR)

2016: Peter Fill (ITA)

2017: Dominik Paris (ITA)