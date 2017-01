Lindsey Vonn fährt schon wieder zum Sieg

US-Amerikanerin gewinnt die Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen vor Lara Gut und Viktoria Rebensburg – ÖSV-Läuferin Siebenhofer Vierte

Garmisch-Partenkirchen – Lindsey Vonn ist und bleibt ein Phänomen. Im zweiten Rennen nach ihrem Comeback feiert die US-Amerikanerin ihren 77. Weltcupsieg, den 39. in der Abfahrt. In 1:43.41 fuhr Vonn am Samstag in der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen zur Bestzeit vor Lara Gut (SUI/+0,15) und Viktoria Rebensburg (GER/+0,48).

Die Trainingsschnellste Österreicherin Ramona Siebenhofer (+0,59) wurde Vierte, Teamkollegin Nicole Schmidhofer (+0,92) Sechste.

Zauchensee-Siegerin Christine Scheyer schied nach einem Torfehler kurz vor dem Ziel aus. (red, 21.1.2017)