US-Luftangriff: Über 100 Tote in Idlib

B-52-Bomber trafenAl-Kaida-Lager – Palmyra: IS zerstört moderne Nachbauten

Washington – Bei einem US-Luftangriff auf ein Al-Kaida-Lager in Syrien sind US-Verteidigungskreisen zufolge mehr als 100 Mitglieder der Extremistenorganisation getötet worden.

Der Angriff sei von einem B-52-Bomber ausgeführt worden, hieß es am Freitag in den Kreisen. Das Lager habe sich in der Provinz Idlib, westlich der Stadt Aleppo befunden.

Die von der IS-Terrormiliz neu zerstörten Monumente in Syriens historischer Oasenstadt Palmyra sind teilweise moderne Nachbauten. Von den 16 Säulen des massiv beschädigten Tetrapylons ist nur eine ein Original aus römischer Zeit, wie Andreas Schmidt-Colinet, Professor für Archäologie an der Universität Wien, der dpa erklärte. Die anderen Säulen seien Anfang der 1960er-Jahre rekonstruiert worden.

Das ebenfalls zerstörte Tor der Bühnenwand des Amphitheaters wurde demnach bis Anfang der 1990er-Jahre restauriert. Dafür seien Originalteile und modernes Material verwendet worden, sagte Schmidt-Colinet. Bei dem Giebel des Tores habe es sich um ein Original gehandelt. Bilder des Satellitenprogramms der Vereinten Nationen (UNOSAT) bestätigten die neuen Zerstörungen in Palmyra.

Von dem seit der Jahreswende geltenden Waffenstillstand sind extremistische Gruppen ausgenommen. Am Montag sollen in der kasachischen Hauptstadt Astana Friedensgespräche beginnen. (Reuters, 20.1.2017)