Terrorwarnung nach Festnahme in Wien

Polizei bestätigt "Krone"-Meldung, Geheimdienste hatten vor Verdächtigem gewarnt

Wien – Ein Terrorverdächtiger ist am Freitagabend in Wien festgenommen worden. Auf STANDARD-Nachfrage bestätigte die Polizei einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung". "Es haben sich in den vergangenen Tagen Hinweise auf einen geplanten Anschlag in der Bundeshauptstadt verdichtet", sagte Pressesprecher Thomas Keiblinger. Gegen 18.00 Uhr erfolgte eine Zugriff in der Rotenhofgasse in Wien-Favoriten.

Ausländische Geheimdienste sollen die Behörden über einen möglichen Anschlag informiert haben. Die "Krone" zitierte aus einem internen Papier des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), in dem es heißt, dass "eine Gruppierung albanisch-stämmiger radikaler Islamisten einen Terroranschlag in Wien in der Zeit zwischen 15. und 30. Jänner planen soll".

Der Verdächtige wurde laut Polizei nach seiner Einreise am Freitag überwacht und in einer Wiener Wohnung von der Spezialeinheit Cobra festgenommen. "Polizei, Verfassungsschutz und Cobra haben eng zusammengearbeitet", betonte Keiblinger.

Vorsicht bei herrenlosen Gepäcksstücken

Die Polizei richtete eine Warnung an die Bevölkerung. Vor allem an stark frequentierten Orten möge man aufmerksam sein. Bei Sichtung zurückgelassener Gegenstände wie Gepäckstücken solle die Polizei verständigt werden. Dass der festgenommene Verdächtige in Deutschland bereits einen Sprengsatz in Eigenregie gebaut haben soll, wurde vorerst nicht bestätigt.

"Die Bedrohung insbesondere durch salafistisch-jihadistische Täter" habe sich in den letzten Jahren erhöht, heißt es im aktuellen österreichischen Sicherheitsbericht. Innenminister Wolfgang Sobotka hat die Zahl der sogenannten Foreign Fighters erst vor kurzem mit 290 angegeben. 51 davon befänden sich derzeit als Rückkehrer im Inland. 85 der 290 seien daran gehindert worden, aus Österreich auszureisen, um in den Jihad zu ziehen. (APA, simo, 20.1.2017)