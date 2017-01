Anna Gasser im Slopestyle Zweite in Laax

Der Sieg ging an die Finnin Enni Rukajärvi

Laax – Anna Gasser hat am Freitag auch im zweiten Slopestyle-Bewerb des Snowboard-Weltcups einen Podestplatz erreicht. Die Auftakt-Siegerin auf dem Kreischberg musste in Laax nur der Finnin Enni Rukajärvi den Vortritt lassen. Die 25-jährige Kärntnerin verbesserte sich im zweiten Finallauf auf 83,71 Punkte, überholte die Olympiasiegerin Jamie Anderson (USA/81,50), blieb aber 1,12 Punkte hinter Rukajärvi.

Gasser hat in dieser Saison im Big Air bisher drei Weltcupsiege verbucht. Mit dem zweiten Rang im Slopestyle behielt die Vize-Weltmeisterin das Gelbe Trikot der Weltcup-Führenden auch in dieser olympischen Disziplin. (APA; 20.1.2017)

Ergebnisse des Snowboard-Weltcups in Laax vom Freitag – Slopestyle:

Damen:

1. Enni Rukajärvi (FIN) 84,83 Punkte – 2. Anna Gasser (AUT) 83,71 – 3. Jamie Anderson (USA) 81,50

Weltcup-Wertung nach 2 Bewerben: 1. Gasser 1.800 – 2. Rukajärvi 1.000 – 3. Sina Candrian (SUI) 930

Herren:

1. Max Parrot (CAN) 91,58 – 2. Marlk McMorris (CAN) 88,96 – 3. Tyler Nicholson (CAN) 85,51

Weltcup-Wertung: 1. MOns Roysland (NOR) 1.180 – 2. Redmond Gerard (USA) 1.100 – 3. Parrot 1.000