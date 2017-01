Die US-Institutionen können Donald Trumps Aktionismus im Amt einbremsen

Die ganze Welt fragt sich: Was wird Donald Trump machen, da er nun als US-Präsident angelobt ist? Welche seiner Ankündigungen setzt er tatsächlich um? Es war Trump, der angekündigt hatte, er werde das Wahlergebnis nur akzeptieren, wenn er gewinne. Er hatte gesagt, seine Herausforderin Hillary Clinton säße längst im Gefängnis, wenn er schon Präsident wäre. Seine Ausfälle gegen Mexikaner, Muslime und Medienvertreter sind allen präsent.

Dass ein Populist und Kämpfer gegen das Establishment, einer, der demokratische Institutionen infrage stellt, durch eine Wahl demokratisch legitimiert wurde, ist für viele ein Paradoxon, für manche ein großer Schritt zur Selbstzerstörung der Demokratie. Doch bei aller Kritik: Trump ist kein illegitimer Präsident, er ist rechtsmäßig gewählt, auch wenn er 2,9 Millionen Stimmen weniger als Clinton bekommen hat. Dass er dennoch ins Weiße Haus einzieht, ist nicht Trump, sondern dem US-System mit seinen Wahlleuten geschuldet.

Berater und Unterstützer wurden in den vergangenen Wochen nicht müde zu beschwören: Man möge ihn nicht an seinen Worten, sondern an seinen Taten messen. Zumindest eine Vorhersage ist bisher nicht eingetroffen: dass die Börsen nach seinem Wahlsieg einbrechen würden – im Gegenteil, die Wall Street steuerte auf neue Höhen zu. So bleibt zu hoffen, dass sich auch andere Prophezeiungen nicht erfüllen.

Wenn unabhängig voneinander ein Investor wie George Soros und Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz davor warnen, dass Trump ein "Möchtegern-Diktator" ist, so ist das überraschend. Sie setzen auf den US-Kongress und die anderen Mitglieder, dass diese Trump von einem Handelskrieg oder Ähnlichem abhalten werden. Ihre Hoffnung ruht auf dem robusten US-System der "checks and balances".

Es kommt nun viel auf sein Umfeld und die US-Institutionen an. Denn wie Barack Obama bei seiner Abschiedsrede gesagt hat: Das Amt ist zu groß, als dass man es alleine ausfüllen könnte. Jean-Jacques Rousseau schrieb in seinem berühmten Werk Vom Gesellschaftsvertrag: "In jeder wahren Demokratie ist ein Amt kein Vorteil, sondern eine drückende Last."

Aber es rächt sich für die sich nun in der Opposition befindlichen Demokraten, dass sie dazu beigetragen haben, die Rechte der Senatsmitglieder zu beschneiden. Es stärkt den Kontrollimpuls, dass viele Republikaner Trump noch immer skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen.

Barack Obama hat selbst dafür gesorgt, dass die Machtbefugnisse des Präsidenten ausgedehnt werden – was nun seinem Nachfolger nützt. Auf dem Papier hat der Herrscher im Weißen Haus zwar weniger Macht als der französische Präsident, aber die USA sind unbestritten die führende Weltmacht. Es kommt darauf an, was ein US-Präsident tut – und was er sagt.

Obama hat bei seinem Abschiedsauftritt angekündigt, er werde sich in Zukunft in der politischen Debatte zu Wort zu melden, sollte er "grundlegende Werte" der US-Demokratie in Gefahr sehen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn in irgendeiner Form die "systematische Diskriminierung" sanktioniert würde. Die schleichende Delegitimierung von Institutionen, aber auch von Vertretern der Medien und Wissenschaft durch Trump unterminiert die Demokratie. Obamas Worte klingen daher wie ein mahnender Appell: Die Flamme der Demokratie darf nicht ausgehen. (Alexandra Föderl-Schmid, 20.1.2017)