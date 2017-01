Kahchun Wong wird Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker

Der Singapurer übernimmt ab der Saison 2018/19 die Leitung des Orchesters

Nürnberg – Der Singapurer Kahchun Wong wird neuer Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker. Er wird ab der Saison 2018/19 für zunächst vier Jahre die Leitung des Orchesters übernehmen. "Wir haben einen nicht nur ehrgeizigen und technisch brillanten jungen Dirigenten sondern auch einen, der die Musiker und das Publikum umarmt", sagte Intendant Lucius A. Hemmer.

Der 30-jährige Dirigent unterschrieb am Freitag in der Kongresshalle von Nürnberg seinen Vertrag. Wong sagte, er wolle mit dem Orchester verstärkt neue, moderne Musik spielen. Sein Traum sei es, den geplanten neuen Konzertsaal in Nürnberg zu eröffnen, der voraussichtlich 2022 fertig sein wird. Der in Singapur geborene Wong studierte Komposition und sammelte als Dirigent in Europa und Asien Erfahrung. 2016 gewann er den begehrten Dirigentenwettbewerb "The Mahler Competition".

Der bisherige Chefdirigent Alexander Shelley geht am Ende der Spielzeit 2016/17 nach Ottawa in Kanada. In der Übergangssaison werden Gastdirigenten das Orchester leiten. Wong wird bereits im Herbst dieses Jahres mit dem Orchester nach Asien reisen und im März 2018 zwei Konzerte geben. Der breiten Öffentlichkeit wird er sich beim Nürnberger Klassik Open Air im August 2018 vorstellen. (APA/dpa, 20.1.2017)