TV- und Radiotipps für Sonntag, 22. Jänner

Politische Debatten, "Gambit", kriselnder Autobauer und Krankenhaushorror

11.05 DISKUSSION

Pressestunde Zu Gast ist Matthias Strolz, Klubobmann der Neos. Die Fragen stellen Rainer Nowak (Die Presse) und Helma Poschner (ORF).

Bis 12.00, ORF 2

20.00 THEMENABEND

Oktoskop: Kenedi Goes Back Home Auftakt von Regisseur Zelimir Zilniks Trilogie über den jungen Rom Kenedi Hasani. Hasani wurde 2002 aus Deutschland nach Serbien abgeschoben. Dort trifft er am Flughafen weitere Abgeschobene. Im Anschluss: Studiogespräch mit dem Regisseur und Robert Buchschwenter.

Bis 22.00, Okto

20.15 TOLLE SCHÜSSEL

NFL American Football – Conference Finals Vier Teams möchten gerne um die Superbowl am 5. Februar mitspielen, dem wichtigsten Ereignis des American Football (dasjenige mit dem eiförmigen Ball). Dafür gibt es die beiden Conference Finals. Die Gewinner treten beim großen Schlussevent an. Um 21.05 Uhr spielen die Atlanta Falcons gegen die Green Bay Packers, um 0.40 dann die New England Patriots gegen die Pittsburgh Steelers.

Bis 3.50, Puls 4

21.45 DISKUSSION

Anne Will: Trump im Amt – Verändert das die Weltordnung? Bei Anne Will diskutieren: Ursula von der Leyen (Bundesministerin für Verteidigung, CDU), Günter Verheugen (EU-Kommissar für Unternehmen und Industrie, SPD), Dieter Kempf (Bundesverband der Deutschen Industrie), Michael Wolffsohn (Historiker), Ralph Freund (Republicans Overseas Germany).

Bis 22.45, ARD

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Fürstendämmerung – Endet das Machtsystem der Länder? Nach Erwin Prölls Rücktritt diskutieren bei Claudia Reiterer: Franz Voves (ehem. Landeshauptmann Steiermark, SPÖ), Herwig Van Staa (ehem. Landeshauptmann Tirol, ÖVP), Josef Moser (ehem. Rechnungshofpräsident) und Madeleine Petrovic (ehem. Landessprecherin der Grünen Niederösterreich).

Bis 23.05, ORF 2

22.15 KOMÖDIE

Gambit – Der Masterplan (USA 2012, Michael Hoffman) Colin Firth hat als englischer Kunstkurator viel damit zu tun, seinem Chef Alan Rickman alles recht zu machen. Dieser ist pingelig und unsympathisch. Bald reicht es Firth, er will sich mit Cameron Diaz und einem gefälschten Monet-Gemälde rächen. Drehbuch aus der zuverlässigen Feder der Coen-Brüder.

Bis 23.45, ORF 1

23.05 DOKUMENTARFILM

Die Macht und ihr Preis – Die Akte VW Der Weltkonzern kommt nicht aus der Krise. Seit der Entdeckung US-amerikanischer Ermittler, dass der Autobauer Abgaswerte manipuliert hat, strauchelt das Unternehmen. Anfangs wollte die Firmenspitze den Betrug als Fehler einzelner Ingenieure verkaufen, doch die Strategie ist gescheitert – mittlerweile zahlte VW 4,3 Milliarden Dollar für einen Vergleich mit den USA, einem Manager drohen dort 169 Jahre Haft. Die Dokumentation zeichnet nicht nur die aktuelle Krise nach, sondern blickt hinter die Kulissen eines Weltkonzerns, der dank Hitlers Weltkriegsmaschinerie groß geworden ist.

Bis 0.30, ORF 2

23.05 MAGAZIN

Titel, Thesen, Temperamente Die Themen bei Max Moor: 1) Wohin steuert die Türkei? Interview mit der regierungskritischen Autorin Asli Erdogan. 2) Frauen erobern den Weltraum. Der Kinofilm Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen erzählt die wahre Geschichte dreier afroamerikanischer Mathematikerinnen, die die ersten Nasa-Missionen ermöglichten. 3) Kunst gegen den Krieg. Der syrische Künstler Tammam Azzam verarbeitet mit seinen Bildern die Erfahrungen im Krieg. 4) Der Film Elle entpuppt sich als Rape-Revenge-Thriller mit starker Heldin. 5) Aarhus: Kulturhauptstadt 2017.

Bis 23.35, ARD

23.50 HORROR

Sublime (USA 2007, Tony Krantz) Was als Routineuntersuchung beginnt, wird für George zum Albtraum schlechthin. Paranoider Horror, der sämtliche Krankenhausängste aufleben lässt. Bestimmt nicht jedermanns Sache, aber wer das Genre mag, wird mit surrealen Bildern üppig versorgt.

Bis 2.05, ATV 2