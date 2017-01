Antholz: ÖSV-Biathleten im Einzel abgeschlagen

Wäger in Abwesenheit von Eberhard und Landertinger als Bester auf Platz 20 – Schipulin bezwingt Fourcade

Antholz – Der 20 km Einzelbewerb der Biathleten in Antholz verlief für Österreichs Herren nicht nach Wunsch. In Abwesenheit von Simon Eder, der nach überstandener Erkrankung erst kürzlich wieder ins Training eingestiegen ist, und Julian Eberhard, der auf den kräftezehrenden Einzelbewerb verzichtete, schaffte es kein ÖSV-Läufer in die Top-15.

Lorenz Wäger kam als ihr bester auf Rang 20, er schaffte damit sein bisher bestes Resultat im Weltcup. Dominik Landertinger wurde mit vier Strafminuten 30.

Der Sieg ging an Anton Schipulin, der Russe distanzierte mit einem Fehlschuss Martin Fourcade klar. Der Seriensieger aus Frankreich vergab seinen nächsten Erfolg durch zwei Strafminuten. Dritter wurde Sergej Semenow (Ukraine).

Eberhard, mit einem Sieg und Platz zwei in Sprints einziger ÖSV-Podestplatzläufer in diesem Winter, wird in der Staffel am Samstag und dem Massenstart am Sonntag wieder dabei sein. Auch Norwegens aktueller Topmann Emil Hegle Svendsen setzte im Einzel aus.

Im 14. Saisonrennen der Herren hieß der Sieger erst zum vierten Mal nicht Fourcade. Schipulin (9. Weltcup-Erfolg) verwies den überlegenen Gesamtführenden bei seinem ersten Sieg in diesem Winter um 41 Sekunden auf Rang zwei. Hinter Semenow (+ 56,8 Sek./1 Strafminute) holte Rekordweltmeister Ole Einar Björndalen (1:04,9/1) Platz vier. (APA, red, 20.1. 2017)

Ergebnisse Biathlon-Weltcup vom Freitag in Antholz – Herren, Einzel (20 km):

1. Anton Schipulin (RUS) 50:38,1 Min. (1 Schießfehler=Strafminute) – 2. Martin Fourcade (FRA) + 41,0 Sek. (2) – 3. Sergej Semenow (UKR) 56,8 (1) – 4. Ole Einar Björndalen (NOR) 1:04,9 Min. (1) – 5. Simon Schempp (GER) 1:09,8 (2) – 6. Krasimir Anew (BUL) 1:15,6 (1).

Weiter: 20. Lorenz Wäger 3:11,2 (2) – 30. Dominik Landertinger 4:06,8 (4) – 41. Sven Grossegger 5:02,6 (3) – 50. David Komatz 5:22,2 (3) – 56. Fabian Hörl 5:48,5 (3) – 67. Daniel Mesotitsch 6:24,0 (5)

Weltcup-Gesamtstand nach 14 von 26 Bewerben: 1. Fourcade 784 – 2. Schipulin 500 – 3. Schempp 486.

Weiter: 10. Julian Eberhard (AUT) 362 – 27. Landertinger 193 – 30. Mesotitsch 189 – 37. Simon Eder (AUT) 145 – 60. Wäger 21 – 67. Komatz 12