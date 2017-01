"Eine Stille für Frau Schirakesch": Betroffen und eitel auf der Couch

Theresia Walsers Stück feierte im Kosmostheater Österreichpremiere

Wien – Das Hinter-den-Kulissen hat es der Dramatikerin Theresia Walser angetan: der Mensch, wenn er sich unbeobachtet fühlt. Aber wie sich zu etwas verhalten, wenn man dabei im Fernsehen ist? Vor diesem Problem steht in Eine Stille für Frau Schirakesch eine Handvoll Menschen im Kosmostheater. Sie sind in das geschmacklos lichtgrüne Ambiente einer Talkshow (Bühne: Claudia Vallant) geladen, um televisionär einer zeitgleich am anderen, arabischen Ende der Welt stattfindenden Steinigung beizusein. Denn "hinschauen" müsse man, sind sie sich einig, was aber nicht "zuschauen" bedeute.

77 Minuten hat das Grüppchen noch, um sich auf die Live-Betroffenheit vorzubereiten. Ambivalent legt Walser ihre Figuren in diesem Zustand vor dem Scheinwerferlicht dar. Unter ihnen ein General, der in der Gegend ein "Scheißhaus" gebaut und zugleich Kinder getötet hat. Dazu eine vom Einsatz traumatisierte Soldatin, die vom Vater nun vermarktet wird. Sogar zwei Schönheitsköniginnen kennen Tschundakar: Bei einer Bikiniparade sind sie selbst dort kürzlich den repressiven landestypischen Gepflogenheiten zum Opfer gefallen. Aus der Ecke mahnt eine Schaufensterpuppe mit Burkaüberwurf. Misstöne als Kritik an gängigen Inszenierungen, Diskursen.

Blieben die Darstellungen unter der Leitung von Dora Schneider bei der Premiere auch oft etwas künstlich, man hörte aus ihnen den Ernst ihres Anliegens. Jeder Satz ist eine bissige Schlagwortsalve. Da reichen eineinhalb pralle Stunden Aufführung gerade, um klarzumachen: eindeutig und einfach ist, begonnen bei der Bedeutung des Wortes "Krieg", nichts. Mitgenommener Applaus. (Michael Wurmitzer, 21.1.2017)