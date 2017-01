Granaten und Panzerfaust vom Entminungsdienst abtransportiert

Wien – Ein Baggerschiff hat am Donnerstag im Wiener Donaukanal in der Leopoldstadt Kriegsrelikte freigelegt. Eine private Firma wollte Kalksteine aus dem Kanal holen und stieß dabei auf eine Spreng- und eine Werfergranate sowie auf eine Panzerfaust. In der Cassinonestraße in der Donaustadt wurde ebenfalls eine Sprenggranate gefunden. Der Entminungsdienst transportierte die Kriegsrelikte laut Polizei ab. (APA, 20.1.2017)