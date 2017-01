"Don of a New Day": New Yorker Boulevardblätter titeln nahezu ident

"New York Daily News" und "New York Post" bemühen am Titelblatt den gleichen Wortwitz

New York – Dass Boulevardzeitungen nach den gleichen, mitunter einfach gestrickten Rezepten arbeiten, ist gemeinhin bekannt. Insofern war schon rein statistisch zu erwarten, dass die beiden auflagenstarken Blätter "New York Daily News" und "New York Post" irgendwann einmal mit den gleichen Titelblättern an den Kiosken der Großstadt aufliegen. Dass das just am historischen Tag der Angelobung des neuen US-Präsidenten Donald Trump passiert, verleiht dem Hoppala einen besonderen Beigeschmack.

The NYC tabloid stars aligned today pic.twitter.com/rQOVhogYYh — Brian Stelter (@brianstelter) January 20, 2017

"Die Sterne des New Yorker Boulevards stehen heute in einer Linie", twittert CNN-Medienjournalist Brian Stelter: Beide Blätter titeln mit dem bemühten Wortspiel "Don of a New Day" ("Don", Kurzform von Trumps Vorname, ähnlich klingend wie "Dawn", also Morgendämmerung) – und versehen ihre Titelseiten noch dazu mit ähnlichen Fotos des neuen Präsidenten. (red, 20.1.2017)