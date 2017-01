"El Chapo": Drogenboss, Ausbrecherkönig und nun in den Händen der USA

foto: reuters

Im Februar 2014 nahmen Marineinfanteristen "El Chapo" in einem Apartment in der Küstenstadt Mazatlan im Westen des Landes fest. Gerade mal 17 Monate verbrachte der Drogenboss in Haft, dann entkam er im Juli vergangenen Jahres durch einen 1,5 Kilometer langen Tunnel in die Freiheit. Im Jänner 2016 wurde Guzman erneut gefasst. Nun könnte "El Chapo" den Rest seines Lebens in einem amerikanischen Hochsicherheitsgefängnis verbringen müssen. (APA, red, 20.1.2017)

("El Chapo" kommt am 19. Jänner 2017 in New York an.)