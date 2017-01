Kanzler Kerns "Plan A" noch einmal groß auf Puls 4

Nach Rede live: Sender zeigt am Montag in Prime Time Diskussion mit Kanzler und SPÖ-Chef

Wien – Selten wurde über ein künftiges Wahlprogramm so viel berichtet wie über Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kerns "Plan A", und eine Ende ist vorerst nicht in Sicht. Kommenden Montag bietet der Privatsender Puls 4 in einem "News Spezial" sogar die Prime Time für Kerns Ideen auf. Der SPÖ-Chef diskutiert ab 20.15 Uhr mit Unternehmern sowie dem Rapper Nazar über seinen Visionen für Österreich.

Neben Kern und Nazar komplettieren Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner, die Personalberaterin Manuela Lindlbauer von Lindlpower, Resch & Frisch-Eigentümer Josef Resch sowie Puls 4-Infochefin Corinna Milborn als Moderatorin die Live-Runde. Die Unternehmer sollen Kerns Wirtschaftsvorhaben einem Check unterziehen, Rapper Nazar die Integrationspläne hinterfragen, hieß es am Freitag ein einer Aussendung des TV-Senders. Der Puls 4-Talk "Pro und Contra" widmet sich danach ab 22.35 Uhr der Analyse der Diskussion. (APA, 20.1.2017)