Algorithmus zeigt Notwendigkeit einer Handrekonstruktion an

Ein Forschungsteam der MedUni Wien hat ein Protokoll entwickelt das dabei Anleiten soll, eine funktionsunfähige Hand durch eine bionische Prothese zu ersetzen

Der Plexus brachialis (Flügelarmsyndrom) ist ein Netz aus sensorischen und motorischen Nervenfasern, die von den Spinalnerven in der unteren Halswirbelsäule und der oberen Brustwirbelsäule ausgehen und zu Nerven der Schulter, des Arms und der Hand zusammenlaufen. Bei Verletzungen des Plexus brachialis in Verbindung mit einem Nervenwurzelausriss kann eine ganze Reihe chirurgischer Verfahren zum Einsatz kommen, um die Nerven- und Muskelfunktion wiederherzustellen. Dabei gewinnen Schulter und Oberarm oft ihre Stabilität und Beweglichkeit zurück, und in einigen Fällen kann sogar die Beweglichkeit von Hand und Fingern wiederhergestellt werden. Manchmal bleibt die Hand aber ein nutzloses Anhängsel.

Eine Forschungsgruppe rund um Oskar Aszmann von der Universitätsklinik für Chirurgie der MedUni Wien und des AKH Wien hat ihre Erfahrungen mit Patienten aufgerufen, die von 2011 bis 2015 wegen globaler Verletzungen des Plexus brachialis in der Klinischen Abteilung für Plastische und Rekonstruktive Chirurgie vorstellig geworden sind. Bei 16 Betroffenen war die Nervenverletzung so schwer, dass keine chirurgische Intervention eine angemessene Funktionalität der Hand wiederherstellen konnte. Ihnen wurde eine bionische Alternative angeboten: Ersatz ihrer nutzlosen biologischen Hand durch eine myoelektrische Prothese – eine bionische Hand.

Die Forscher haben mit daraufhin einen Behandlungsalgorithmus bzw. ein Protokoll entwickelt, mit dessen Hilfe man feststellen kann, welche Patienten mit globalen Verletzungen des Plexus brachialis mit hoher Wahrscheinlichkeit davon profitieren würden, wenn ihre gefühllose und nicht-funktionale Hand durch eine myoelektrische (bionische) Prothese ersetzt wird.

Anleitung zur Handrekonstruktion

Der Behandlungsalgorithmus für die bionische Handrekonstruktion besteht aus mehreren Schritten:

1. Körperliche und psychische Beurteilung des Patienten. Der Patient muss die Schulter und den Ellenbogen noch verwenden können, darf aber keine motorischen Fähigkeiten oder Empfindungen in der Hand mehr haben. Außerdem muss er mental in der Lage sein, die anstehenden Herausforderungen mental zu bewältigen.

2. Erfassung der elektromyografischen Signale der Muskeln des Unterarms. Um eine bionische Hand zu steuern, sind zwei getrennte Signale notwendig. Wenn weniger als zwei Signale vorliegen, können chirurgische Verfahren zum Einsatz kommen.

3. Optional: Operation zur Vornahme eines selektiven Nerventransfers und/oder Transplantation des gesunden Muskels zur Verbesserung der Nervenleitung und Muskelaktivierung im Unterarm, wenn mindestens zwei elektromyografische Signale nicht vorliegen.

4. Gehirntraining: Dieses Biofeedback-Training erlaubt es, re-innervierte Muskeln anzusprechen, um die Bewegung der Hand und des Unterarms zu steuern.

5. "Anprobe" einer hybriden Hand: Der Patient lernt, die Prothese mit eigenen elektrischen Signalen zu steuern, bevor die Hand amputiert wird.

6. Amputation der nutzlosen biologischen Hand

7. Ersetzung der biologischen Hand durch eine myoelektrische Prothese, gefolgt von einem zusätzlichen Training und Überprüfungen der bionischen Handfunktion

Mittlerweile liegen die Ergebnisse vor, die bei fünf Patienten erzielt wurden, deren Operation bereits ausreichend lange zurückliegt (mindestens drei Monate nach der letzten prothetischen Anpassung). Diese funktionalen Ergebnisse wurden mit Hilfe des "Action Research Arm Test" (ARAT), der "Southampton Hand Assessment Procedure" (SHAP) und des Fragebogens "Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand" (DASH) erhoben. Bei allen fünf Patienten wurde eine signifikante Verbesserung der Handfunktion festgestellt, die über den ganzen Zeitraum der Nachkontrolle hinweg fortbestand.

Subjektive Korrelation

Studienleiter Aszmann: "Nachdem sich die Patienten daran gewöhnt hatten, mit der bionischen Hand zu arbeiten, nahm der Deafferenzierungsschmerz (Anm.: ein chronischer Schmerz, den Menschen mit durchtrennten Nerven spüren), der bei drei der fünf Betroffenen schwerwiegend war, ab." Nach Angabe der Autoren "gaben die Patienten eine subjektiv erfahrene Korrelation zwischen der täglichen Tragezeit der Prothese und der Verringerung der Schmerzen an. Wenn die Prothese aufgrund von regelmäßigen ‚Wartungsarbeiten’ nicht getragen werden konnte, erhöhten sich die Schmerzen wieder innerhalb weniger Tage."



Aszmann zu den Ergebnissen der Studie: "Mehr als 25 Jahre lang habe ich Patienten behandelt, die schlimme periphere Nervenläsionen erlitten haben. Eine bionische Rekonstruktion wie die, die in diesem Studiendokument beschrieben wurde, ist ein echter Wendepunkt, da sie Patienten, die keine andere Alternative haben, wirklich hilft und wieder Hoffnung gibt." (red, 20.1.2017)