Deutscher Testballon: Bei Media Markt kann man Drohne und Handy mieten

Mindestlaufzeit für die Miete ist ein Monat, danach können die Geräte jederzeit zurückgegeben werden

Düsseldorf – Die Elektronikhandelskette Media Markt testet in Deutschland ein neues Geschäftsfeld. Verbraucher können im Online-Shop der Kette seit Freitag Geräte von Smartphones über Staubsaugerroboter bis hin zu Drohnen mieten, teilte die Metro -Tochter mit. In Österreich müssen Kunden vorerst noch warten.

"Wir evaluieren laufend neue Services und für unsere Kunden", sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Freitag auf APA-Anfrage. Das Angebot der Elektrogeräte-Miete von Media Markt Deutschland sehe man grundsätzlich als ein sehr attraktives und spannendes Thema. Konkrete Details zu einem möglichen Start in Österreich könne man aktuell noch nicht bekannt geben, so die Sprecherin.

Rund 500 Produkte können die Kunden in Deutschland auf Zeit nutzen, das Angebot soll ausgebaut werden. Mindestlaufzeit für die Miete ist ein Monat, danach können die Geräte jederzeit zurückgegeben werden. Kunden sollen aber auch auf Wunsch Optionen für einen Kauf angeboten werden. Media Markt kooperiert bei dem neuen Service mit dem Berliner Startup Grover, das bereits seit zwei Jahren auf dem Gebiet von Mietkauf-Angeboten für Technik-Geräte tätig ist. Mittelfristig sei auch eine Ausweitung des Miet-Services auf die stationären Märkte denkbar.

Der Test soll zunächst auf Media Markt beschränkt werden: Es gebe aktuell keine Pläne, dass auch die Schwesterfirma Saturn das Modell anbiete, sagte eine Sprecherin. Europas größte Elektronikhandelskette Media-Saturn setzt auf Wachstum der Online-Shops von Media Markt und Saturn, das Unternehmen will dabei auch mit der Verschränkung von Internet-Handel und lokalen Filialen punkten. (Reuters, 20.1.2017)