Michael Grabner in NHL weiter in Torlaune

Der Kärntner sorgte mit seinen beiden Treffern für den Sieg der New York Rangers: 5:2 bei den Toronto Maple Leafs

Toronto – Der Kärntner Michael Grabner war am Donnerstag maßgeblich daran beteiligt, dass die New York Rangers in der NHL nach drei Niederlagen wieder gewannen. Der 29-Jährige erzielte beim 5:2-Erfolg bei den Toronto Maple Leafs die Treffer zum vorentscheidenden 4:2 (5:03 Minuten vor dem Ende in Unterzahl) und zum 5:2 ins leere Tor (2:57 vor Schluss).

Mit insgesamt 21 Treffern gehört Grabner zum Kreis der viertbesten Torschützen der National Hockey League. Damit ist diese Saison gemessen an Toren schon nach 45 Spielen die zweitbeste in der NHL-Karriere des Villachers. Die Saison 2010/11 hatte er mit 34 Treffern abgeschlossen. Im Spiel fünf gegen fünf ist der Stürmer mit 20 Toren sogar die Nummer eins der Liga.

Den Rangers gelang mit dem Erfolg auch die Revanche für die 2:4-Niederlage am vergangenen Freitag. Am Sonntag gastiert das in der Eastern Conference fünftplatzierte Grabner-Team bei Nachzügler Detroit mit Thomas Vanek. (APA, 20.1.2017)

National Hockey League, Donnerstag:

Toronto Maple Leafs – New York Rangers (mit Grabner/2 Tore) 2:5

Minnesota Wild – Arizona Coyotes 4:3

Calgary Flames – Nashville Predators 3:4

San Jose Sharks – Tampa Bay Lightning 2:1

New York Islanders – Dallas Stars 3:0

Columbus Blue Jackets – Ottawa Senators 0:2

St. Louis Blues – Washington Capitals 3:7

Anaheim Ducks – Colorado Avalanche 2:1