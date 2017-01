Grabner trifft bei Rangers-Auswärtssieg doppelt

Der Kärntner sorgte mit seinen Treffern für die Entscheidung: 5:2 bei den Toronto Maple Leafs

New York – Der Kärntner Michael Grabner war am Donnerstag am 5:2-Auswärtssieg seiner New York Rangers bei den Toronto Maple Leafs in der National Hockey League (NHL) maßgeblich beteiligt. Der Stürmer erzielte seine Saisontreffer 20 und 21. Das vorentscheidende 4:2 besorgte Grabner im dritten Abschnitt in Unterzahl. Drei Minuten vor dem Ende sorgte er mit einem Empty-Net-Tor für den Schlusspunkt. (APA; 20.1.2017)