Spanien nahm gesuchten russischen Computer-Hacker fest

Mann soll an die USA ausgeliefert werden

Ein von den USA zur Fahndung ausgeschriebener russischer Computer-Hacker ist in Spanien festgenommen worden. Der Computerprogrammierer Stanislaw L. sei wegen Online-Betrugs gesucht worden und befinde sich nun in Auslieferungshaft, teilte ein Justizsprecher am Donnerstag in Madrid mit. Er soll demnach an die USA überstellt werden.

Wegen Fluchtgefahr und wegen der Schwere der Vorwürfe könne er nicht auf freien Fuß gesetzt werden, erklärte ein Gerichtssprecher. Der Russe wurde den Angaben zufolge bereits in der vergangenen Woche auf dem Flughafen Barcelona festgenommen und nach einer Befragung inhaftiert. (APA, 20.1.2017)