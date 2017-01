Wiener SPÖ: Czernohorszky übernimmt Bildung, Frauenberger Soziales

Stadtschulratspräsident wechselt in die Regierung. Offiziell wurden Häupls Rochade-Pläne noch nicht bestätigt

Wien – Die ersten Personalentscheidungen der Wiener SPÖ dürften so gut wie fix sein: Die bisherige Bildungs- und Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger wird die Nachfolge von Gesundheits- und Sozialstadträtin Sonja Wehsely antreten. Das bestätigten am Freitagvormittag im Vorfeld der roten Vorstandstagung mehrere Quellen.

An die Stelle Frauenbergers im Bildungs- und Integrationsressort soll dafür der derzeitige Stadtschulratspräsident Jürgen Czernohorszky treten. Auch für diese Rochade gab es mehrere interne Bestätigungen. Offiziell wollte zum Umbau des roten Regierungsteams noch niemand Stellung nehmen. Immerhin muss noch der erweiterte Vorstand den Plänen von Bürgermeister und Landesparteichef Michael Häupl zustimmen. Die Sitzung beginnt um 14.00 Uhr.

Schieder will nicht nach Wien

SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder wechselt nicht in die Kommunalpolitik. Das stellte er Freitagvormittag vor dem SPÖ-Präsidium klar. Er sei für die gesamte Legislaturperiode zum Klubchef gewählt worden und bleibe das auch. Schieder war für den Posten des Wiener Finanzstadtrats genannt worden.

Ob es hier zu einem Wechsel kommt, ist ohnehin fraglich. Zuletzt hatten sich Hinweise verdichtet, dass zumindest fürs Erste nur der Posten der zurückgetretenen Sozialstadträtin Sonja Wehsely neu vergeben wird. Zum Zug kommen dürfte neuerlich eine Frau. Bürgermeister Michael Häupl versicherte vor dem Bundesparteipräsidium jedenfalls, dass die Frauenquote sicher nicht unter 50 Prozent sinken werde.

Besänftigung der Flächenbezirke

Mit Spott bedachte der Stadtchef Fragen, ob er mit nun anstehenden Postenbesetzungen die Kritiker aus den Flächenbezirken besänftigen wolle. Das wäre "ein bissl gar mittelalterlich" und erinnere ihn an die Azteken. Finanzstadträtin Renate Brauner, deren Verbleib eher wahrscheinlich, aber nicht fix ist, wollte sich – nicht unerwartet – vor dem Präsidium nicht inhaltlich äußern. Sie sei immer dafür, solche Fragen nicht in der Öffentlichkeit, sondern in den Gremien zu diskutieren.

Vorstand tagt am Nachmittag

Die Wiener SPÖ trifft sich am Freitag um 14 Uhr zu einer Tagung des erweiterten Vorstands. Das Treffen wird seit Tagen mit Spannung erwartet. Denn dort sollen von Häupl angekündigte Personalrochaden diskutiert und beschlossen werden. Jedenfalls fixiert werden soll die Nachfolge für die scheidende Gesundheitsstadträtin Wehsely.

Wer ihr nachfolgt, darüber hüllte sich Häupl bis zuletzt in Schweigen. Als Kandidaten wurden etwa der Geschäftsführer des Fonds Soziales Wien, Peter Hacker, und die Chefin der Wiener Gebietskrankenkasse, Ingrid Reischl, genannt. Beide gelten aufgrund ihrer aktuellen Funktion als Kenner des städtischen Gesundheits- und Sozialsystems.

Veränderungen für Brauner und Ludwig möglich

Ob es darüber hinaus überhaupt zu einem Umbau im roten Regierungsteam kommt, auch darüber gibt es noch keine gesicherten Informationen. Spekuliert wurde immer wieder, dass Häupls Langzeitvertraute Brauner das Finanzressort verlieren könnte und Wohnbaustadtrat Michael Ludwig als Vertreter der aufmüpfigen Flächenbezirke ein anderes Ressort erhält.

Häupl selbst hat zuletzt jedenfalls beteuert, dass er selbst nicht abdanken werde. Die Vorstandstagung wurde infolge der Flügelkämpfe innerhalb der Wiener SPÖ einberufen. Kritiker vor allem aus den großen Außenbezirken hatten wiederholt inhaltliche und personelle Änderungen gefordert. (APA, red, 20.1.2016)