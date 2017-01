Auto raste in Melbourne durch Fußgängerzone: Mindestens ein Toter

Sieben Personen wurden verletzt – Ein Mann im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen

Melbourne – Ein Auto ist in der australischen Stadt Melbourne durch eine Fußgängerzone gefahren und hat dabei mindestens einen Menschen getötet. Mindestens sieben weitere Personen seien verletzt worden, berichtete die Polizei am Freitag. Örtliche Medien berichteten, es seien Schüsse gefallen. Das bestätigte die Polizei zunächst nicht.

Der Vorfall ereignete sich in einem zentralen Geschäftsviertel der Millionenmetropole. Auf Bildern in sozialen Netzwerken war zu sehen, dass Sanitäter auf der Straße liegende Menschen behandelten. Die Polizei hatte zudem das Wrack eines roten Autos umstellt. Ein Augenzeuge berichtete der Polizei, dass das Auto auf dem Fußweg gerast sei und die Menschen erfasst habe. Eine Polizeisprecherin sagte, ein Mann sei nach einem Vorfall in Melbourne festgenommen worden. Die genauen Umstände würden noch untersucht. (APA, 20.1.2017)