Cup: Barcelona nach 1:0 bei Real Sociedad vor Aufstieg

Gold-Tor durch Neymar-Elfer – Atletico siegte 3:0

San Sebastian – Der FC Barcelona hat sich eine gute Ausgangsposition für den Aufstieg ins Semifinale des spanischen Fußball-Cups erarbeitet. Der Titelverteidiger gewann am Donnerstag das Viertelfinal-Hinspiel auswärts gegen Real Sociedad mit 1:0 und hat nun für das Rückspiel in einer Woche im Camp Nou alle Trümpfe in der Hand.

Das entscheidende Tor erzielte Neymar in der 21. Minute aus einem Elfmeter, den der Brasilianer selbst herausgeholt hatte. Für die Katalanen war es der erste Sieg im Estadio Anoeta seit 2007 und nach zuletzt acht erfolglosen Versuchen.

Kurz davor hatte Atletico Madrid mit einem Heim-3:0 über Eibar ebenfalls die Weichen auf Semifinal-Einzug gestellt. (APA, 19.1.2017)