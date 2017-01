Dramatischer Machtkampf in Gambia

Wahlsieger Barrow als neuer Präsident vereidigt, der abgewählte Yahya Jammeh klammert sich an die Macht

Die Gerüchteküche brodelt. "Er wird noch heute Nacht das Land verlassen" , sagt der Fahrer, der uns vom Flughafen der gambischen Hauptstadt Banjul abholt. Es ist Mittwoch, 20 Uhr. In vier Stunden läuft die Amtszeit des seit 22 Jahren regierenden Präsidenten Yahya Jammeh ab, der für alle Welt überraschend am 1. Dezember die gambischen Wahlen verloren hat. Noch überraschender kam das spontane Eingeständnis des Autokraten, bei dem Urnengang tatsächlich unterlegen zu sein – bis der berüchtigte Kleinstaat-Herrscher die Zustimmung zu seiner Niederlage eine Woche später doch wieder zurückzog.

Seither wird das knapp zwei Millionen Einwohner zählende Land von einer Krise geschüttelt, die seinem Ansehen als "freundliches Gesicht Afrikas" (Eigenwerbung) nicht gerade förderlich ist. In der Abflughalle des Banjuler Flughafens drängeln sich hunderte europäische Touristen, die hastig ausgeflogen werden sollen. Ein britisches Ehepaar, das keinen Platz mehr ergattern konnte und erst am nächsten Tag dran sein soll, ist den Tränen nahe. "Wo doch heute Nacht Blut fließen wird!", jammert der rotgebrannte Herr aus Birmingham.

Das ist gar nicht so weit hergeholt. Senegalesische Truppen sollen bereits an der Grenze zu dem fast rundum von Senegal umgebenen Kleinstaat aufmarschiert sein, melden Radiostationen vor Ort: Sie würden, falls Jammeh nicht geht, noch in der Nacht nach Gambia vorstoßen. Entschieden wie noch nie in der afrikanischen Geschichte hat sich der westafrikanische Staatenbund Ecowas hinter den oppositionellen Wahlsieger Barrow gestellt. Selbst die ansonsten chronisch unentschlossene Afrikanische Union (AU) erkennt Jammeh nicht länger als Gambias Staatschef an. Falls Jammeh es sich wieder anders überlegte, sagt eine europäische Gesandte, stünden am nächsten Morgen westafrikanische Soldaten in Banjul.

Vereidigung in Dakar

Anderntags, am Donnerstag, stellen sich alle Gerüchte zumindest als verfrüht heraus. Der 51-jährige Ex-Boxer hat sich über Nacht nirgendwo hinbegeben, die westafrikanischen Truppen sind dennoch nicht in der Hauptstadt aufmarschiert. So gut wie alle Geschäfte sind geschlossen, viele Einwohner brachten sich in ihren Heimatdörfern in Sicherheit. Banjul gleicht einer Geisterstadt.

Im Fußballstadion wenige Kilometer außerhalb der Hauptstadt sollte eigentlich die Inauguration Adama Barrows zum Präsidenten stattfinden – der erste demokratische Machtwechsel, den das 52 Jahre alte Land in seiner Geschichte erlebte. Stattdessen liegt die Arena brach wie eine seelenlose Ruine da. Nachmittags wurde der ehemalige Grundstücksmakler, der genauso alt wie der gambische Staat ist, ohne große Zeremonie in der Botschaft seines Landes in Dakar vereidigt. Das Ereignis hat schon deshalb mehr als symbolische Bedeutung, als Präsident Barrow nun die internationale Gemeinschaft um Hilfe bei der Beseitigung des "Rebellen" Jammeh im Präsidentenpalast von Banjul bitten kann: Keine Regierung der Welt erkennt den widerspenstigen Staatschef offiziell noch an.

Was den ehemaligen Boxer, der sich als 29-Jähriger an die Macht geputscht hatte, dermaßen verbissen an der Macht festhalten lässt, weiß in Banjul keiner zu sagen. Sowohl Marokko als auch Nigeria haben dem Präsidenten Asyl angeboten: Der durch finstere Geschäfte zu sagenhaftem Reichtum gekommene Jammeh hatte keine Zukunft hinter Gittern zu fürchten. Trotzdem bot der gläubige Muslim alle Tricks auf, seiner bereits vor mehreren Jahren geäußerten Prognose zu entsprechen, mit Allahs Hilfe "mindestens eine Milliarde Jahre" lang zu herrschen. Wenige Tage nach seiner Wahlniederlage legte Jammeh nach: "Allah hat mich zum Präsidenten gemacht", deklarierte der gehorsame Jünger. "Nur er kann mich auch wieder entlassen."

Im Gegensatz zum Osten und vor allem dem Süden des Kontinents, wo mehrheitlich noch immer die Abkömmlinge ehemaliger Befreiungsbewegungen an der Macht sind, hat sich in den 15 Mitgliedsstaaten der Ecowas längst ein bedeutender Generationenwechsel vollzogen. Die Präsidenten aller einflussreichen westafrikanischen Nationen – ob Nigerias, Ghanas, des Senegals oder der Elfenbeinküste – waren einst selbst Oppositionschefs und wissen aus eigener Erfahrung, wie verbissen und verhängnisvoll sich die alten Amtsinhaber an ihrer Macht festzuklammern suchen. Und sie haben entschieden, dass sie den renitenten Kollegen notfalls mit Gewalt aus seinem Banjuler Amtssitz holen würden.

Warten auf grünes Licht

Nigeria schickte außer seiner Luftwaffe auch das Kriegsschiff Unity vor die Atlantikküste. Senegals Truppen an der gambischen Grenze warten nur noch darauf, bis der neu vereidigte Präsident Barrow und der UN-Sicherheitsrat in New York grünes Licht zum militärischen Eingriff geben. "Ich gebe Jammeh höchstens noch ein, zwei Tage", sagt der 28-jähriger Blogger Abdullahi, der sich am Donnerstag bereits mit dem oppositionellen T-Shirt "Gambia hat entschieden" auf die Straße wagte: "Endlich sind wir frei." (Johannes Dieterich aus Banjul, 19.1.2017)