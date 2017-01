Zurich baut in Großbritannien 240 Stellen ab

Mit der Maßnahme will sich Europas fünftgrößter Versicherer in einem wettbewerbsintensiven Umfeld behaupten

London – Beim Versicherungskonzern Zurich geht der Stellenabbau weiter. Das Schweizer Unternehmen will in Großbritannien 240 Jobs streichen, teilte Zurich am Donnerstag mit. Der Abbau betreffe vor allem den Innendienst. Mit der Maßnahme will sich Europas fünftgrößter Versicherer in einem wettbewerbsintensiven Umfeld behaupten. Hintergrund der Kürzungen ist die Zusammenlegung des britischen Lebens- und Sacherversicherungsgeschäfts von Zurich im vergangenen Jahr. (Reuters, 19.1.2017)