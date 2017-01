ManUnited erstmals seit 2004 umsatzstärkster Club

ManU überholte Real Madrid und FC Barcelona – Umsatz der 20 stärksten Clubs wuchs um zwölf Prozent auf 7,4 Milliarden Euro

London – Manchester United ist erstmals seit der Saison 2003/04 der umsatzstärkste Fußball-Club der Welt. Das geht aus der Studie "Football Money League" hervor, die das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Deloitte zum 20. Mal durchgeführt und am Donnerstag veröffentlicht hat. ManU führte in der Saison 2015/16 die Rangliste mit einem Umsatz von 689 Mio. Euro vor FC Barcelona (620,2) und Real Madrid (620,1) an.

ManUnited steigerte den Umsatz gegenüber der Vorsaison um gewaltige 169,5 Mio. Euro. Der Club von Trainer Jose Mourinho löste damit Champions-League-Sieger Real Madrid nach elf Jahren an der Spitze der Rangliste ab. ManU, Barcelona und Real haben erstmals die Marke von 600 Mio. Euro Umsatz übertroffen. Dahinter folgt der deutsche Meister Bayern München, der gegenüber der vorangegangenen Saison eine große Steigerung um 118 Mio. Euro auf 592 Mio. Euro aufwies.

8 der 20 umsatzstärksten Fußball-Clubs kommen aus der englischen Premier League, darunter auch erstmals Sensationsmeister Leicester City, der innerhalb von zwei Jahren den Umsatz fast verfünffacht hat.

Der Umsatz der Top 20 ist innerhalb einer Saison um zwölf Prozent auf gesamt 7,4 Milliarden Euro gewachsen. Im Jahr davor betrug die Steigerung acht Prozent. Ein Ende des Wachstums ist nicht abzusehen, für die laufende Saison 2016/17 erwartet Deloitte aufgrund des lukrativen TV-Vertrags in England eine weitere Steigerung. Die Premier League bekommt aus dem TV-Deal zwischen 2016 und 2019 allein auf dem nationalen Markt 6,9 Mrd. Euro, diese Einnahmen werden in der nächsten Studie schlagend. (APA; 19.1.2017)

Die umsatzstärksten Fußball-Clubs der Welt (laut Deloitte Football Money League für die Saison 2015/16):

1. Manchester United (ENG) 689,0 Mio. Euro

2. FC Barcelona (ESP) 620,2

3. Real Madrid (ESP) 620,1

4. Bayern München (GER) 592,0 (Alaba)

5. Manchester City (ENG) 524,9

6. Paris St. Germain (FRA) 520,9

7. Arsenal (ENG) 468,5

8. Chelsea (ENG) 447,4

9. Liverpool (ENG) 403,8

10. Juventus Turin (ITA) 341,1

11. Borussia Dortmund (GER) 283,9

12. Tottenham Hotspur (ENG) 279,7 (Wimmer)

13. Atletico Madrid (ESP) 228,6

14. Schalke 04 (GER) 224,5 (Schöpf, Burgstaller)

15. AS Roma (ITA) 218,2 16. AC Milan (ITA) 214,7

17. Zenit St. Petersburg (RUS) 196,5

18. West Ham United (ENG) 192,3

19. Inter Mailand (ITA) 179,2

20. Leicester City (ENG) 172,1 (Fuchs)

Anm.: ÖFB-Legionäre im Profikader der jeweiligen Clubs in Klammer.