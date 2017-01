Mysteriöse Feenkreise sind komplexer als gedacht

foto: jen guyton

Princeton/Wien – Das Volk der Himba in Namibia sieht in ihnen die Fußabdrücke der Götter. Für Wissenschafter dagegen ist die Antwort auf die Frage, wie die seltsamen kreisrunden Kahlstellen in der Namibwüste entstehen, keineswegs so simpel. Genau genommen widersetzten sich die sogenannten Feenkreise trotz einiger mehr oder weniger glaubhafter Theorien bisher beharrlich einer letztgültigen Erklärung, obwohl sich Forscher bereits seit Jahrzehnten abmühen, dieses Rätsel zu knacken.