TV- und Radiotipps für Freitag, 20. Jänner

Nach der Vereidigung des neuen US-Präsidenten dürfen wir die Zukunftsangst mit Streif-Doku, Jugendsünden und den Beach Boys zerstreuen

17.05 US-PRÄSIDENT

ZiB Spezial: Inauguration des 45. US-Präsidenten Donald Trump Donald Trump wird als 45. Präsident der USA vereidigt. Nadja Bernhard führt durch die Sendung, Andreas Pfeifer kommentiert und analysiert das Geschehen.

Bis 18.30, ORF 2

20.10 MYTHOS KITZ

Streif – One Hell of a Ride Sie gilt als die schwerste Abfahrt im alpinen Skizirkus: die Streif in Kitzbühel. Regisseur Gerald Salmina begleitet fünf der weltbesten Skifahrer beim Kampf gegen den Berg: Aksel Lund Svindal, Erik Guay, Max Franz, Yuri Danilochkin und Hannes Reichelt.

Bis 22.05, SRF 2

20.15 JUGENDDRAMA

Freistatt (D 2014, Marc Brummund) Sommer 1968: Während die Studenten rebellieren und nach Freiheit streben, wird der 14-jährige Wolfgang (Louis Hofmann) von seinem Stiefvater in die Fürsorgeanstalt Freistatt, ein Heim für Schwererziehbare, abgeschoben. Was ihn dort erwartet, ist brutal: Verschlossene Türen, vergitterte Fenster und militärischer Drill sind allgegenwärtig.

Bis 21.55, Arte

vipmagazin

20.15 BRAUCHTUM

Heimatleuchten: Wenn's am Glockner ruhig wird Der Großglockner thront über den tief verschneiten Hohen Tauern. Wenn die berühmte Hochalpenstraße für den Verkehr geschlossen wird, kehrt Ruhe rund um das Wahrzeichen Österreichs ein. Zu sehen sind nur ein paar Skitourengeher, Eiskletterer und die Almbewohner.

Bis 21.15, Servus TV

20.15 REPORTAGE

Vorsicht, Trickbetrüger: Was tun gegen Langfinger & Co? Ob Beschmutzer-Trick, Haustürbetrug oder Halskettchentausch: Wie kann man sich vor Trickbetrügern schützen und wie erkennt man sie?

Bis 21.00, 3sat

21.00 WIRTSCHAFTSMAGAZIN

Makro: Was will Trump? "America first", predigt Donald Trump immer wieder. Doch wohin der neue US-Präsident die amerikanische Wirtschaft tatsächlich steuert, sollte schon bald klar werden. Die Weltwirtschaft steht vor einer globalen Herausforderung und schaut gespannt Richtung USA.

Bis 21.30, 3sat

21.15 NATUR

Mythos Alpen Der burgenländische Professor Rudolf Simek begibt sich auf die Spuren des Tourismus – von den Pionieren bis zum Massenbesuch.

Bis 22.15, Servus TV

21.55 MUSIKGESCHICHTE

The Beach Boys Pet Sounds – Classic Album Die Musik der kalifornischen Rockband The Beach Boys stand für sorgloses Vergnügen und unbeschwerte Jugend: Sommer, Sonne, Strand und was noch so dazugehörte. 1966 erschien dann ein völlig anderes Album: Pet Sounds, das mit dem leichten Stil komplett brach.

Bis 22.55, Arte

22.25 OSTROWSKI

Jugendsünden usw. In der ersten Folge werfen Tennislegende Thomas Muster und die Slalomkönigin Marlies Raich, früher Schild, einen Blick auf ihre Vergangenheit. Michael Ostrowski versucht, ihnen Pikantes und Interessantes zu entlocken.

Bis 23.05, ORF 1

22.45 DOKUMENTATION

Universum History: Abraham Lincoln – Der Weg zum US-Präsidenten Vor mehr als 150 Jahren proklamierte Abraham Lincoln die Abschaffung der Sklaverei, bis heute gilt er als Begründer des modernen Amerika. Doch "Honest Abe" hatte auch eine andere Seite: Er war ein geschickter Manipulator, der wusste, wie er sich Menschen zunutze machen konnte.

Bis 23.30, ORF 2