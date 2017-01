Historischer Kalender – 23. Jänner

1517 – Mit der Niederlage gegen die Osmanen endet die Herrschaft der Mamelucken in Ägypten.

1632 – In Berlin wird dem Postbotenmeister Veit Frischmann Druck und Verlag der "Staatszeitung" übertragen.

1647 – Der nach Schottland geflohene englische König Karl I. wird von dem Adeligen Archibald Campbell für 400.000 Pfund an das Parlament in London ausgeliefert. (Im Juni wird er von Soldaten aus der Gefangenschaft befreit und flieht erneut).

1897 – Engelbert Humperdincks "Königskinder" werden als Melodram in München uraufgeführt. Die Uraufführung der gleichnamigen Oper findet am 23.12.1910 in New York statt.

1917 – Ein schweres Eisenbahnunglück in Südfrankreich fordert 374 Todesopfer und über 750 Verletzte.

1937 – Stalins Großer Terror: 17 kommunistische Führer "gestehen" in Moskau eine Verschwörung mit Leo Trotzki gegen das sowjetische Regime.

1952 – Die ÖVP-SPÖ-Koalitionsregierung unter Bundeskanzler Leopold Figl (ÖVP) wird umgebildet. Der Wirtschaftsfachmann Reinhard Kamitz (ÖVP) übernimmt die Leitung des Finanzministeriums.

1957 – In Monaco kommt Prinzessin Caroline, das erste Kind von Fürst Rainier III. und Fürstin Gracia Patricia, der früheren US-Filmschauspielerin Grace Kelly, zur Welt.

1982 – In Sambia, dem früheren Nordrhodesien, wird für fünf Jahre die Jagd auf Elefanten verboten.

1997 – Das französische Höchstgericht lässt einen Prozess gegen den früheren Haushaltsminister Maurice Papon zu. Dem 86-Jährigen wird vorgeworfen, zwischen 1942 und 1944 als Generalsekretär der Präfektur von Bordeaux 1.690 Juden an die deutsche Nazibesatzungsmacht ausgeliefert zu haben. Damit muss sich erstmals ein ehemaliger Spitzenfunktionär des Vichy-Regimes wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten.

2002 – Auf dem kubanischen US-Stützpunkt Guantanamo wird mit der Vernehmung von Gefangenen aus Afghanistan begonnen. Die Häftlinge werden unter anderem zur Ausbildung von Terroristen in Afghanistan befragt.

2012 – Die deutsche Drogeriekette "Schlecker", welche in Österreich 930 Filialen hat, meldet Insolvenz an.

Geburtstage:

Christian August Vulpius, dt. Schriftst. (1762-1827)

Hideki Yukawa, japan. Kernphysiker, NP (1907-1981)

Hans-Dieter Resch, dt. Komponist (1932- )

Alwy Becker-Hölzermann, dt. Schauspielerin (1937- )

Salim Ahmed Salim, tansanischer Politiker OAU-Generalsekretär (1942- )

Manfred Wehdorn, öst. Architekt (1942- )

Willy Bogner, ehem. dt. Skirennläufer/Unternehmer und Filmregisseur (1942- )

Caroline de Polignac de Noyon-Matignon-Grimaldi (verw. Casiraghi), Prinzessin von Monaco (1957- )

Todestage:

Stephan Sinding, norweg. Bildhauer (1846-1922)

Arthur Nikisch, dt. Dirigent (1855-1922)

Pierre Bonnard, frz. Maler (1867-1947)

