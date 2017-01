Reichelt im Kitzbühel-Training hinter Kilde Zweiter

foto: reuters/foeger

Nur 2/100 Sekunden hinter dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde und 5/100 vor dessen Landsmann Kjetil Jansrud hat der Salzburger Hannes Reichelt (Bild) am Donnerstag im zweiten Training für die Weltcup-Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel den zweiten Platz belegt. Am Zielhang legte Reichelt eine ungewollte Fahrt auf einem Ski ein. Das sei aber keine Schrecksekunde gewesen.