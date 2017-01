"Perception" schickt Spieler 2017 blind ins Horrorhaus

Neuer Titel soll noch dieses Jahr auf PC und PS4 erscheinen

"Perception", das Horrorspiel ehemaliger "Bioshock"-Entwickler, soll noch dieses Jahr für PC als auch auf der PlayStation 4 erscheinen. Das genaue Datum, sowie der endgültige Preis sind allerdings noch nicht verraten worden.

bill gardner Trailer zu "Perception".

Blinde Protagonistin

Mit Cassie schlüpft der Spieler in die Rolle einer blinden Protagonistin, die sich in einem spukenden Anwesen wiederfindet und sich nur mit Echolokation fortbewegen kann. Dabei nutzt sie eine Dose mit der sie sich klopfend am Weg orientiert – allerdings ist das nicht immer eine gute Idee. Unheimliche Wesen schleichen durch die Räume des alten Hauses und werden durch Geräusche auf Cassie aufmerksam. Probates Mittel: Durch andere Objekte kann der Spieler Gegner jedoch auch auf eine falsche Fährte führen. Wird man doch einmal entdeckt, heißt es flüchten und sich so rasch wie möglich verstecken. (rhe, 31.1.2017)