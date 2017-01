Großbrand in historischem Markt Jakartas

Riesige Rauchwolke über indonesischer Hauptstadt

Jakarta – Ein Großbrand hat eine historische Markthalle in Jakarta zerstört. Das Feuer brach am frühen Donnerstagmorgen in der während der holländischen Kolonialzeit erbauten Pasar-Senen-Markthalle im Zentrum der indonesischen Hauptstadt aus und breitete sich rasch über mehrere Stockwerke aus. Hunderte Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen, über der Stadt stand eine riesige Rauchwolke.

Trotz des Brandes versuchten Ladenbesitzer in das Gebäude zu gelangen, um ihre Ware zu retten. "Mein Geschäft ist da drin. Es ist alles futsch, nichts ist mehr da", klagte einer. Im Pasar Senen (Montagsmarkt) sind zahlreiche Geschäfte untergebracht, die alles von Textilien bis zu Lebensmitteln verkaufen. In der Vergangenheit hat es in der Markthalle bereits mehrfach gebrannt. (APA, 19.1.2017)