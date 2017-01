Gruselplattformer "Little Nightmares" erscheint Ende April

Spieler müssen einem Schlund voller Kindheitsängste entkommen

Der Horrorplattformer "Little Nightmares" wird am 28. April für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das gaben Herausgeber Bandai Namco und Hersteller Tarsier in einer Aussendung bekannt. Das Spiel wird sowohl per Download als auch auf Disc um 24,99 Euro erhältlich sein.

bandai namco entertainment europe

Ort voller Gefahren

Spieler müssen in "Little Nightmares" mit Protagonistin Six in einem Schlund gefangen dem Tod entkommen. Die Herausforderung dabei ist, den wachsamen Blicken der monströsen Bewohner fernzubleiben und zurück in die Außenwelt zu finden. Das Problem: Hinter jedem neuen Raum verbirgt sich eine Zelle und hinter jedem Bewohner eine Bedrohung, die es zu enträtseln und zu überlisten gilt. "Verstecke dich vor Gefahren, schleiche um sie herum, klettere in Richtung Freiheit und entfliehe furchterregenden Monstern wie dem Hausmeister", heißt es in der Aussendung. (zw, 19.1.2017)