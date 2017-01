"Feinkostladen" Österreich: Exportplus trotz gesättigter Märkte

Agrarausfuhren 2016 wertmäßig gestiegen, Exportmenge ging aber zurück – Auswirkung von Österreichs "Qualitätsstrategie"

Berlin/Wien – Österreichs Außenhandel mit Agrarprodukten, Lebensmitteln und Getränken ist im Vorjahr gegenüber 2015 leicht auf 10,38 Milliarden Euro gewachsen. Das verkündete Michael Blass, Chef der Agrarmarketing Austria (AMA), vor dem Start der Grünen Woche am Donnerstag in Berlin. Die Wertsteigerung um 3,2 Prozent ist durch gestiegene Preise zu erklären, denn die Exportmenge in Kilogramm ist um 2,1 Prozent gesunken.

Der Exportwert pro Kilogramm Lebensmittel hat sich also erhöht. Blass sieht dadurch auch die Qualitätsstrategie untermauert: Die Qualität schlage sich in der Wertschöpfung nieder, je höher verarbeitet ein Lebensmittel sei, desto mehr Wertschöpfung könne erzielt werden. "2016 können wir mit Stolz und mit Zuversicht auf die kommenden Jahre sagen: Wir sind stabil bei mehr als zehn Milliarden im Export", so Blass. Vor den Exporteuren sei der Hut zu ziehen. Insgesamt sei der Markt nämlich gesättigt, es seien aber immer Nischen zu finden.

Mehr Agrarimporte

Die Importe stiegen im Wert um 2,4 Prozent auf 11,39 Milliarden Euro, die Importmenge im Gewicht um 0,1 Prozent. Insgesamt ist die agrarische Außenhandelsbilanz für Österreich traditionell negativ – weltweit betrug sie im Vorjahr eine Milliarden Euro. Einen Handelsbilanzüberschuss gibt es laut AMA – anhand der vorläufigen Zahlen für 2016, basierend auf einer Hochrechnung nach den ersten drei Quartalen – bei Fleischzubereitungen wie Speck, Schinken und Wurst, Milch und Milchprodukten wie Käse und auch Getränken wie etwa Energydrinks. Das sind auch die wichtigsten Exportproduktgruppen.

Deutschland ist der wichtigste Abnehmer österreichischer Agrarexporte – rund ein Drittel der Ausfuhren gehen in das Nachbarland. 2016 stieg der Warenwert der Lieferungen nach Deutschland um 3,1 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro (ohne Getränke plus 3,2 Prozent auf knapp 3,1 Milliarden). Der Fehlbetrag im Austausch landwirtschaftlicher Produkte mit Deutschland sank aber einem Trend seit 2009 folgend weiter auf rund 345 Millionen Euro.

Deutschland vor Italien

Hinter Deutschland folgt Italien als zweitgrößter Bezieher österreichischer Agrarwaren. Dorthin gingen im Vorjahr Produkte im Wert von 1,21 Milliarden Euro – ein Minus von drei Prozent gegenüber dem Jahr davor (ohne Getränke betrug das Minus 3,7 Prozent auf etwas mehr als 1,1 Milliarden Euro). In die gesamte Rest-EU ohne diese beiden wichtigsten Abnehmerstaaten wurden Waren im Wert von drei Milliarden Euro ausgeführt.

An dritter Stelle rangieren im Länderranking der Abnehmerstaaten die USA. Österreich exportierte im Vorjahr Waren im Wert von 0,77 Milliarden Euro dorthin – ein Plus von 23 Prozent. Von dem Exportvolumen entfallen 695 Millionen Euro auf Getränke. Absatzmarkt Nummer vier ist Ungarn – übrigens Partnerland der diesjährigen Grünen Woche.

foto: apa/ralf hirschberger Ungarn ist heuer Partnerland der Grünen Woche in Berlin.

Ohne Getränkeexporte – also vor allem Red Bull – würden die USA aus den Top Ten der Handelspartner herausfallen, so der AMA-Chef. "Deutschland, Italien und die EU-Staaten gewinnen an Bedeutung, rechnet man die Getränke, also auch Energydrinks, heraus."

Präsentation als "nachhaltiger Feinkostladen"

Zum EU-Start 1995 hatten die agrarischen Ausfuhren (Zollkapitel 1 bis 26) einen Wert von 1,8 Milliarden Euro. Ihr Anteil an allen Ausfuhren ist seither von fünf auf acht Prozent im Vorjahr gestiegen. Der Landwirtschafts- und Lebensmittelsektor habe sich also dynamisch entwickelt, sagt Blass, obwohl er als konservativ verschrien sei.

AMA-Aufsichtsratschef Franz Stefan Hautzinger sagte, dass heuer 39 Aussteller aus Österreich bei der Grünen Woche in Berlin vertreten sind. Sie kommen praktisch aus allen Bundesländern, besonders stark vertreten sind Käsereien. Die Ausrichtung der heimischen Lebensmittelwirtschaft werde kompetent präsentiert. "Qualität, Regionalität und Transparenz zeichnen unsere Positionierung aus." Österreich nutze das Schaufenster zur Präsentation als nachhaltig produzierender "Feinkostladen". Deutschland sei für Österreich der wichtigste Marktplatz mit einer entsprechenden Kaufkraft. Hier müsse man Flagge zeigen.

Russland-Sanktionen beenden

Hautzinger bekräftigt den Wunsch nach einem Ende der EU-Sanktionen gegen Russland. Der Agrarbereich sei dabei ein "strategisches Opfer". Ein Brexit würde sich nicht so stark auswirken wie das Russland-Embargo, ergänzt Blass. Er rechnet mit entsprechenden Handelsabkommen mit den Briten, damit der Export nicht allzu stark unter einem Austritt leide. "Der österreichische Lebensmittelexport macht nicht mehr als zwei Prozent der Gesamtexporte aus", so Blass. "Russland ist nach wie vor eine große, vielleicht sogar eine große Sorge."

Der Wert der Russland-Exporte im Agrarbereich ist von 2015 auf 2016 allerdings um 19 Prozent auf 140 Millionen Euro gestiegen. Das habe nicht direkt mit agrarischen Waren, sondern mit "essbaren Zubereitungen" (Zollkapitel 21, Vormischungen, Fertigprodukte) zu tun, sagt Blass. Es gehe vor allem um "Business-to-Business-Produkte". (APA, red, 19.1.2017)