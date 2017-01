May: "Großbritannien bleibt offenes Land für die Wirtschaft"

Britische Premierministerin verteidigt harten Brexit und wirbt gleichzeitig für "Manifest der Veränderung"

Die Rede der britischen Premierministerin Theresa May war in Davos beim Weltwirtschaftsforum mit großer Spannung erwartet worden, der Andrang war dem entsprechend. May bemühte sich von Beginn an, Zuversicht zu erwecken, dass der am Dienstag angekündigte "harte Brexit" der richtige Weg sei. Gleichzeitig warb sie sehr offensiv für das, was sie "Manifest der Veränderungen" nannte. Sie wandte sich direkt an die anwesenden Konzernlenker und pries Großbritannien als offenes Land: für die Wirtschaft, für Investitionen und Universitäten. "Großbritannien ist und bleibt ein offenes Land für die Wirtschaft", wiederholte sie. Ihr Land werde nun ein "wirklich globales Großbritannien" und strebe die Führerschaft in der Weltwirtschaft an, versicherte sie. Es gehe darum, den "wirklichen Freihandel" zu vertreten.

Großbritannien sei ein Land, das sich immer wieder jenseits von Europa umgeschaut habe. Als sie versicherte, Großbritannien werde "ein selbstsicheres Land sein, das sein Schicksal wieder in eigene Hand nimmt", gab es vereinzelt Lacher im Saal.

"Mutiges" Handelsabkommen mit EU angestrebt

In nächster Zeit müsse Großbritannien durch eine Periode harter Verhandlungen gehen, sagte May mit Blick auf die Austrittsverhandlungen mit der EU. Sie strebe zugleich ein "mutiges und ambitioniertes Handelsabkommen mit der EU" an.

Die Suche nach der neuen Rolle würde manchmal auch zu Unsicherheit führen, warnte sie gleichzeitig. Aber man sei den Bürgern verpflichtet. May sprach aus die wachsende Gefahr des Populismus von Links und Rechts an, die aus der derzeitigen Phase der Unsicherheit Nutzen ziehen würden. Die Tory-Chefin gab auch preis, was sie unter Konservativismus versteht: "Veränderung, um bewahren zu können." Am Ende gab es nur auffallend verhaltenen Beifall für die britische Premierministerin. (Alexandra Föderl-Schmid aus Davos, 19.1.2017)