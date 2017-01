Irans ältestes Hochhaus bei Brand eingestürzt: Feuerwehrleute verletzt

Weitere Helfer offenbar verschüttet – Gebäude aus den 1960er-Jahren war evakuiert worden

Teheran – Beim Einsturz eines brennenden Hochhauses in Teheran sind offenbar dutzende Feuerwehrleute verschüttet worden. Nach Berichten des Staatsfernsehens waren rund 200 Helfer im Einsatz am Plasco-Gebäude im Zentrum der iranischen Hauptstadt, als das 15-stöckige Gebäude am Donnerstagmorgen einstürzte. Zuvor waren bei den Löscharbeiten demnach 38 Feuerwehrmänner verletzt worden.

Es werde befürchtet, dass sich dutzende Feuerwehrleute in dem Hochhaus aufhielten, als es zusammenbrach, hieß es im Staatsfernsehen. Ein Feuerwehrsprecher erklärte, die Behörden hätten die Hausverwaltung in der Vergangenheit mehrfach auf mangelnde Brandsicherheit hingewiesen. So hätten Feuerlöscher gefehlt, in den Treppenhäusern sei Kleidung gelagert gewesen.

Das Anfang der 60er-Jahre errichtete Gebäude war das älteste Hochhaus des Iran. Es umfasste unter anderem ein Einkaufszentrum und Kleidungsfabriken. (AFP, 19.1.2017)