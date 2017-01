Nordkorea soll Start von Interkontinentalrakete vorbereiten

Verbesserte Version von Prototypen auf mobilen Startrampen gesichtet

Seoul/Pjöngjang/Washington – Nordkorea bereitet südkoreanischen Medienberichten zufolge möglicherweise den Start zweier Interkontinentalraketen (ICBM) vor. Zwei Raketen, bei denen es sich um eine verbesserte Version bisheriger ICBM-Prototypen handeln könnte, seien auf mobilen Startrampen gesehen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag unter Berufung auf Militärkreise.

Die Berichte könnten nicht bestätigt werden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul. Er fügte aber hinzu, dass Nordkorea jederzeit eine ICBM starten könne, wenn es die Absicht dazu habe.

"Strategische Botschaft an USA"

Militärs in Südkorea spekulierten laut Yonhap, dass Nordkorea die neuen Raketen zeige, um eine "strategische Botschaft" an die US-Regierung unter dem künftigen Präsidenten Donald Trump zu senden. Das Regime in Pjöngjang könne die Raketen in naher Zukunft abfeuern.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte in einer Neujahrsansprache gesagt, sein Land befinde sich in der Endphase der Vorbereitungen für den Teststart einer ICBM. Nordkorea ist wegen seines Atom- und Raketenprogramms international isoliert.

Im Februar 2016 hatte das Land eine weitere Weltraumrakete gestartet, um nach eigenen Angaben einen Satelliten in eine Erdumlaufbahn zu bringen. Die Weltgemeinschaft sieht solche Starts als verdeckte Tests einer Langstrecken-Atomrakete, die sogar US-Territorium erreichen könnte. (APA, 19.1.2017)