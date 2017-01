Doskozil will Kontrollen an der Grenze zur Slowakei

Verteidigungsminister bietet Assistenzeinsatz in Zügen an

Wien – Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) will nun auch die Grenze zur Slowakei kontrollieren. Anlass ist, dass Schlepper vermehrt diese Route wählen würden, sagte er in mehreren Zeitungsinterviews. Doskozil bietet an, bis zu 100 Soldaten für Kontrollen in Zügen zur Verfügung zu stellen. Denn immer mehr Migranten und Asylwerber würden mit dem Zug nach Österreich einreisen, sagte der Verteidigungsminister.

Doskozil kann sich zudem vorstellen, abgelehnte Asylwerber in eigenen Einrichtungen unterzubringen. In diesen solle dann eine "gezielte Rückkehrberatung" stattfinden. "Wir müssen vor allem die freiwillige Ausreise massiv forcieren", sagte Doskozil laut "Presse".

Mit dem eigentlichen Ressort für innere Sicherheit gebe es grundsätzlich ein sehr gutes Verhältnis, wird Doskozil in der "Presse" zitiert, dennoch hätten ihn die von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) in den vergangenen Tagen "angestoßenen Debatten" gestört. Nun stellte Doskozil also seine eigenen Ideen vor. Sobotka hatte unter anderem vorgeschlagen, Flüchtlinge in Kasernen unterzubringen oder Containerdörfer einzurichten, wenn die Obergrenze überschritten sei.

Laut "Kurier"-Bericht sind in Wien (Stand November 2016) mehr als 20.000 Flüchtlinge offiziell in der Grundversorgung registriert, davon sei allerdings ein Drittel nicht Asylwerber oder Asylberechtigte. Demnach seien 6165 Personen sogenannte "Tolerierte", die aus verschiedenen Gründen nicht abgeschoben werden können. Vom Innenministerium würden die Zahlen laut dem Bericht zwar bestätigt, allerdings nicht offiziell kommentiert. (APA/red, 19.1.2017)