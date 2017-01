Liverpool stolpert in die nächste Runde

Mühevoller 1:0-Auswärtssieg beim Viertligisten Plymouth bedeutet den Aufstieg

Plymouth – Liverpool ist am Mittwochabend mit Mühe in die vierte Runde des englischen FA-Cups eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp kam im Wiederholungsspiel beim Viertligisten Plymouth Argyle nur zu einem 1:0-Erfolg, den der Brasilianer Lucas schon in der 18. Minute sicherstellte. Am 8. Jänner hatten sich die "Reds" vor eigenem Publikum mit einem torlosen Remis blamiert.

Dass der Belgier Divock Origi drei Minuten vor dem Ende einen Elfmeter vergab, an Plymouth-Goalie Luke McCormick scheiterte, hatte keine Auswirkungen. Der krasse Außenseiter hätte eine Viertelstunde vor Schluss bei einem Seitfallzieher an die Außenstange von Jake Jervis beinahe den Ausgleich geschafft. (APA, 18.1.2017)